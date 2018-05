Nyugdíjasok, mégis haladnak a korral!

Bizonyára minden családban tudnánk sorolni olyan nagyszülőket, akiknek hiába kezdenénk elmagyarázni, hogy mit jelent az internet. De talán egyeseknek még a számítógép is egy megfoghatatlan eszköznek tűnik. Őket már így szeretjük, nekik a kütyük nélkül is teljes és példamutató az életük. Vannak azonban olyan nyugdíjasok, akik célul tűzték ki, hogy „felveszik a kesztyűt” az unokákkal, hogy ne lehessen rájuk azt mondani, nagyi, te ezt úgyse érted! És persze sok esetben az motiválja a döntést, hogy távol él a szeretett gyermek, akivel csupán a képernyőn keresztül tudnak kapcsolatot tartani.

Van egy közösség Hajdúnánáson, amely tagjai koruk ellenére olyannyira aktívak, hogy rendszeresen kapunk tőlük fotókat és információkat arról, hogy mivel foglalkoznak. Sokszor főznek, kirándulnak együtt vagy ünnepelnek valamit, ám a klubjuk fő tevékenysége nem ez. Nyugdíjasként megalapították a saját internetklubjukat, hogy az unkájuk ne mondhassa el róluk: „nagyi, te ezt úgysem érted!”.

Természetesen azért választották a digitális tanulást, hogy megmaradjon a kapcsolat távol élő szeretett gyermekükkel és unokájukkal. Ennek már tíz éve, így aztán velük már könnyű volt elbeszélgetni arról, mi a letöltés, hogyan kell e-mailt küldeni és fogadni, hogyan működik az egér, és miként kell prezit készíteni. A legviccesebb mégis az volt, amikor egyszerre kaptunk az okostelefon után, miután meghallottuk a Messenger jellegzetes hangjelzését…

Két hétből 10 év

2008-ban az Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület internettanfolyamot hirdetett az Ifjúsági Házban nyugdíjasok számára. Tar József nyugalmazott pedagógus elsőként jelentkezett.

– A tanfolyam 15 fővel indult, az Ifiház akkori vezetője, Szilágyi Erzsébet tartotta. Az elvégzése után úgy éreztük, folytatni kell a munkát, ezért javasoltam, hogy szerveződjünk internetklubbá. Kezdeményezésünket támogatták, a teleházban helyiséget és technikai eszközöket is biztosítottak számunkra. Így jött létre a Hajdúnánási Nyugdíjas Internet Klub. Nem volt módszertani segítségünk és tapasztalatunk, a teleház dolgozói és vezetősége azonban nem hagyott magunkra, sokat köszönhetünk Szilágyi Erzsébetnek és Péntek Dórának is – fogalmazott Tar József.

Kezdetben nem volt megválasztott klubvezetőjük, ám pár éve Csegöldi Lászlóné Anikó elvállalta és lelkesen végzi a klubvezetői feladatokat. A programtervezésben és -szervezésben Pogácsásné Szabó Magdára számít a kis csapat.

Ugye nem lepődik meg az olvasó, ha megtudja, hogy a bőven 60 fölötti átlagéletkorú társaság nem csak hogy kéthetente klubfoglalkozást tart, emellett minden évben ősszel és tavasszal kirándulni járnak, együtt búcsúztatják az óévet, és kiváló szakácsuk, Badics János klubtagnak köszönhetően a gasztronómiának is hódolnak. Igazi klubéletet alakítottak ki, amellyel ők is példát mutatnak a fiatalságnak.

– Mindig olyan témákat dolgoztunk fel, amik igazán hasznosak, s amire egy alap számítógép-használónak szüksége lehet – fogalmazott Csegöldiné Anikó. Levelezőprogram használata, képek kezelése, regisztráció elvégzése, kijelölés, másolás, ügyfélkapu kezelés, s egy kis játék – sorolta a legfontosabbakat. Olyan is történt, hogy az idősek otthonából átjött egy néni tablettel, hogy mutassák meg neki a levélírást…

Fotó: Matey István

Mint a tévében

Tar József úgy mondta, a feleségének él egy nagynénje Amerikában, akit szerettek volna felköszönteni, de nem mertek a lányuk számítógépéhez hozzányúlni. Mára magabiztosan használják a közösségi oldalt is, így nem maradnak el a köszöntések, és úgy látják egymást, mintha „a tévében néznék”. Pálócziné Irénke fogalmazta meg a címben szereplő mondatot, miszerint „haladnak a korral”. Egykor fodrászként dolgozott, mostanra viszont több klubban is képviselteti magát, például ő vezeti a Nosztalgia Filmklubot, ami szintén az Ifiházba várja a filmszeretőket. Mint mondta, már az internetklub ötéves évfordulójára olyan tudással rendelkeztek, hogy videót és képet maguk készítettek, szerkesztettek, s azóta is szorgosan dokumentálják a történéseket, a 10 éves évfordulóra is vetítéssel készülnek.

– Nincs olyan nap, hogy ne nyitnám fel a gépet, egyrészt a Facebook miatt, mert nyilvános csoportot hoztunk létre, és az eseményeket is ott hirdetjük meg – mondta Irénke.

Atalóczki Andrásné is elmondta, hogy nagyon sokat jelent neki a klubban megszerzett tudás, mert családja egy része a fővárosban és Londonban él.

– A Skype, a Gmail, a közösségi oldal kulcsfontosságú abban, hogy családtagjaimmal tudjam tartani a kapcsolatot. Kicsit mi is olyanok vagyunk, mint a mai fiatalok, hogy még a kiránduláson, a buszon is belépünk a levelezésbe, de minket talán nem ragad el annyira az internet, mint őket; mi tudjuk kontrollálni magunkat – mondta mosolyogva.

Hát, látva és hallva a klubfoglalkozást csak kapkodtuk a fejünket, tablet, laptop, PC, okostelefon, meg persze a Messenger ismerős pittyegése…. nem olyan volt, mintha nyugdíjasok között lennénk, inkább hasonlított egy középiskolai osztályra!

Pogácsásné Magda sokat tett a klubért, pedig a 10 évvel ezelőtti, 12 órás tanfolyam előtt még nem is volt számítógépe. A fia „csinált neki” egy gépet, amelyet már olyan profin használ, hogy sokszor megkapja, tán’ még tőlük is többet tud azóta.

– Kezdetben mindenkit arra ösztönöztünk, hogy jól működő levelezőprogramot sajátítson el. Mára a beszélgetés fóruma egyre inkább a Facebook, a Messenger lett. Már nekem is az az első reggelente, hogy megnézem, írt-e valaki – nevetett. Mint kiemelte, megszűnt a szakadék a generációk között. A szép „új” világot természetesen a maguk képére formálták. A régi képeslapok mintájára digitálisan szerkesztenek köszöntőket, amivel meglepik egymást egy-egy névnap alkalmából. Év elején pedig így, a neten is búcsúztak egy klubtagtól, aki már nem lehet közöttük.

Jubileumra készülnek

Minden összejövetelt dokumentálnak tehát, amikor ott jártunk, akkor is ez történt, majd le is töltötték, meg is szerkesztették a fotókat. Megnéztük a készülődést is: május 30-a igen fontos dátum lesz a klub életében, akkor ünneplik a megalakulás 10 éves évfordulóját. Az alkalomból 14 órától filmvetítés lesz az Ifiházban, a mozi nagytermében az elmúlt 10 év alatt megtartott foglalkozásokról, kerti partikról, társadalmi munkákról, főzőversenyekről, kirándulásokról s egyéb összejövetelekről. Kívánunk még nekik sok tartalmas évet!

– Barak Beáta –

