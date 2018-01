Nyomás, ki a szabadba!

Télen hamarabb sötétedik, ezért az emberek hajlamosak begubózni, bezárkózni. Ez sok esetben akár depresszióval és szorongással is társul, éppen ezért rendkívül fontos, hogy télen is mozogjunk, lehetőleg a szabadban – mondta dr. habil Balogh László, a Debreceni Egyetem Sporttudományi Koordinációs Intézetének (DESOK) igazgatója, hozzátéve, mindez a fénnyel is összefüggésben van.

Fény helyett

Kifejtette, reggelente is azért ébredünk fel, mert elkezdenek különböző hormonok termelődni a szervezetben, amelyek a fény érzékeléséhez kapcsolódnak. Télen azonban híján vagyunk a napfénynek, a jó hír viszont az, hogy ezeket az örömhormonokat fizikai aktivitással is „előcsalogathatjuk.”

– Amikor elkezdünk mozogni, akkor többek között dopamin és szerotonin is termelődik, melyek az úgynevezett boldogsághormonok. Ehhez nincs szükség napfényre, hiszen a mozgás olyan csodálatos dolog, hogy automatikusan beindul az örömhormonok termelése – hangsúlyozta a szakember. – A búskomorságot, depressziót és szomorúságot kiválthatjuk a testmozgással. Így nemcsak a testi, fizikai állapotunkért tudunk tenni, hanem a lelki jólétünkért is – tette hozzá.

Jótékony hatások

Éppen amiatt azonban, hogy télen minden sötét és komor, rendkívül nehéz az embernek rávennie magát, hogy mozgásra adja a fejét.

Mindig az első lépés a legnehezebb. Az embereknek le kell rombolniuk a gátat a fejükben, és rá kell venni magukat a mozgásra. Amikor már elkezdjük, és a szervezetünk alkalmazkodik a testedzéshez – az örömhormonok termelése is megindul –, akkor már nyert ügyünk van.”

Balogh László hozzátette, a szabadtéri testedzésnek számos előnye van. – Debrecenben a Nagy­erdő vagy akár a kertvárosi részek is ideális terepek a mozgáshoz. Sokan éppen télen mennek a fitnesztermekbe, mert kint rossz idő van. Azonban a szabadtéren végzett testedzésnek számos előnye van élettani szempontból. Természetesen, vannak alapfeltételek, melyekre mindenképpen figyelni kell – hangsúlyozta.

Ne túl melegen

– Ha kimegyünk sportolni a szabadba, nem szabad túlöltözködni. Az edzéshez véletlenül se úgy öltözzünk fel, mintha sétálni mennénk a városba. Általában alulra kettő, felülre három réteg ruhát vegyünk fel. Ez az időjárástól függ, de felülre mindig javasolt plusz egy réteg – emelte ki. A szabadtéri mozgáshoz leginkább a technikai (műszálas) ruházat alkalmas. Ezek szellőznek, lélegeznek, és elvezetik az izzadságot. A hidegben különösen vigyázni kell a fejre és a kezekre, mert ezeken a testrészeken a legnagyobb a hőleadás. A kihűlés veszélyét megelőzve ezért sapka és kesztyű viselete javasolt. Nagyon hidegben lehet arckrémet is használni, de vigyázni kell, nehogy a krém a szemekbe kerüljön. – Mínuszban ugyanúgy ki lehet menni sportolni. A hideg és száraz időjárás a legkedvezőbb, mert ekkor kevesebb az esélye a baktériumok, vírusok megjelenésének – mondta. Hozzátette, télen a felső légúti betegségek gyakrabban fordulnak elő, két okból. Egyrészt, a már legyengült immunrendszer terhelés hatására könnyebben betegszik meg, másrészt, pusztán a hideg belégzése miatt. Utóbbit ki lehet védeni például azzal, ha a szánk elé sálat teszünk. Sokakban felmerül a kérdés, hogy betegen szabad-e sportolni? Balogh László elmondta, ha nincs láz és jelentős gyulladás, akkor a mozgás gyógyír lehet. Láz és gyulladás esetén azonban kerülendő a testmozgás, hiszen akkor még inkább megbetegedhet az ember.

Rendkívül fontos, hogy nagyobb hangsúlyt fektessünk a bemelegítésre is, ugyanis a szív-keringési és légzőrend­szer viszonylag könnyen adaptálódik a terheléshez hidegben is, ellenben az izmoknak, ízületeknek több idő kell.

Langyosan vagy melegen

A folyadékpótlás természetesen télen is ugyanúgy kardinális pontja a testedzésnek.

– Sportolás közben, kint a hidegben langyos vagy meleg italt igyunk. Testsúlykilogrammonként 40 milliliter az ideális – mondta a szakember.

A természet lágy ölén

– Ahhoz, hogy a hidegben energiát nyerjünk, több kalóriára van szükség, mintha egy kellemes hőmérsékletű teremben sportolnánk. Éppen ezért, aki a szabadban mozog, több kalóriát éget el, azonban az egyénfüggő, hogy ki mennyivel többet – hívta fel a figyelmet Balogh László, hangsúlyozva: az izzadás mennyisége nem egyenesen arányos az elégetett kalóriák számával. Elmondta, a természetben ráadásul változatos terepviszonyok között lehet edzeni akár Debrecenben is. Tökéletes alkalmak a szabadtéri mozgáshoz az erdei kirándulások, ám aki a hegyekbe vágyik, a Zempléni-hegység vagy a Mátra sincs messze.

