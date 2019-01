Nyolc perc a konyhában

A külső tényezők hatására – részletezi Soós Mihály, a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar Marketing és Kereskedelmi Intézetének adjunktusa – mind kevesebb idő jutott az ételek elkészítésére, de magára a táplálkozásra is. Az ennivalót nemcsak házhoz lehetett rendelni, hanem például az éttermekben előre elkészíttetni, hiszen nincs mindenkinek ideje negyedórákat, félórákat helyben várni az egyes fogásokra. Ugyanakkor megjelentek az útközben fogyasztható, kis kiszerelésű, könnyen kibontható ételek. Az élelmiszeripar is alkalmazkodott a felgyorsult élethez, amely ma már azt is jelenti, hogy egy háziasszony naponta átlagosan 8 percet hajlandó eltölteni a konyhában ételkészítéssel. Az élelmiszeriparnak tehát 8 perc alatt készre hozható „alapanyagokat” kell kínálnia. Ezzel együtt voltak, akik nem mondtak le a válogatott, minőségi alapanyagokból készült ételekről sem. A gyorséttermi lánc kiszolgálja őket is. Mint ahogy organikus, vegyszermentes, természetességet biztosító élelmiszerekkel ugyancsak szolgáltnak a gyártók.

– Egy másik táplálkozási irányzat a fenntartható fejlődés, az ember és a környezete közötti harmónia fontosságát emeli ki – folytatja az egyetemi adjunktus. – A táplálék megválasztásában itt a környezettudatos döntések érvényesülnek. Például helyben termesztett, szezonális élelmiszerek vagy a helyi, tradicionálisan jellemző ételek készítése és fogyasztása áll előtérben. Mások táplálkozási szokásaikba beleviszik azt az elvet is, hogy az étel szimbolikus jelentést hordoz, átvitt értelmű értékeket közvetít, így egyfajta morált is megtestesít. Vannak, akik a természetes eredetű élelmiszernél megengedhetőnek tartják a technológiai beavatkozást, de megjelent a természetes alapanyagokat használó, azokat a tudomány segítségével alkotóelemeire bontó irányzat is. Napjaink trendje az allergiát okozó élelmiszerek kiszűrése, vagy az úgynevezett gyógyító élelmiszerek fogyasztása.

Életérzést is közvetíthet

Az ételeink készítésében a látványosságra, az élvezetre törekvésnek is megvan a divatja, mint ahogy az egy-egy életérzést közvetítő táplálkozásnak is. Az ételek változatosságának jegyében alakult az egzotikus ízeken alapuló, valamint az egyes nemzetek ételeinek táplálkozásba illesztését követő trend.

– Hajdú-Biharban egyértelműen a természetközeli, egészséges és helyben termelt alapanyagokból készült élelmiszerek trendje a legerősebb. A háztáji termékeket az országos átlagnál is nagyobb arányban fogyasztjuk, és az ezek iránti bizalom is nagyon erős. A megyében élők az ízt, a minőséget és az egészséges voltát illetően sokkal inkább megbíznak a kézműves, házi készítésű élelmiszerekben, mint az ipariakban. Még akkor is, ha az utóbbiak sokféle és igen szigorú higiéniai előírások betartásával készülnek – válaszolta kérdésünkre.

– Kovács Zsolt –

