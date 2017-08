Nyitva az aranykapu a Bernáthok előtt

Salánki László szerint a DVSC-s Bernáthokra érdemes kitérni bővebben is, hiszen teljesítményük folyamatosan javul, ami nemcsak a hazai porondon mutatkozik meg, de a Magyar Ökölvívó Szakszövetség rendszeresen viszi a srácokat a nemzetközi viadalokra, amelyeken többnyire szintén kitesznek magukért.

“Bernáth Attila 2 hete volt kint Szerbiában a rangos Golden Glove tornán, s azt sikerült is megnyernie. Nem voltam ott akkor, de a válogatott edzője szerint kiválóan bokszolt. Azóta itthon is bunyózott, s azt mondhatom, hogy nagy fejlődésen ment keresztül az utóbbi időben. Várjuk az Európa-bajnokságot, amely szeptemberben lesz! Bernáth Zoltán: ő még első éves junior, ennek ellenére szintén sikerült behúznia egy első helyet egy szerbiai tornán. A töretlen előrelépése annak is köszönhető, hogy szorgalmas gyerek! Bernáth Ricsi a második nemzetközi tornáját nyerte, Németországban 3 meccset bokszolt, s ott is első volt a végén, valamint legutóbb Szerbiában 2 meccsel tudott első lenni! Ricsi még junior, vagyis ha továbbra is ilyen kitartó és szorgalmas, akkor bárhova eljuthat a világon! Neki az a nagy fegyvere, hogy precíz, az edzéseit teljesen kidolgozza, vagyis rettenetesen szorgalmas ő is, ne lazsál a tréningeken. Ez nagyon fontos, és az eredménye, hiszen ő is a magyar korosztályos válogatottat erősítheti majd a szeptemberi bulgáriai Eb-n.”

A szakember hozzátette, hogy jó érzés, amikor nemzetközi szinten is megméretnek tanítványai, és nem találják könnyűnek őket. A fő cél pedig 2020, ez nem is kérdés számukra, hiszen az olimpiára beérhetnek, s a felnőtt mezőny ifjú, 20 év körüli meglepetésemberei lehetnek akár a Bernáthok, a DVSC-ből, Hajdúhadházról.

– Koppányi Szabolcs –

