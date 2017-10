Nyíradonyban lép pályára a Loki

A női kézilabda Magyar Kupa 2. fordulójában megyei derbit rendeznek, szerdán 18 órától a Nyíradonyi VVTK a DVSC-TVP-t látja vendégül. A találkozó egyik pikantériáját az adja, hogy az NB I/B-s gárdát a Loki szakmai igazgatója, Köstner Vilmos irányítja, ráadásul több olyan játékos is adonyi mezt ölt a meccsen, aki korábban a cívisek piros-fehér dresszét húzta magára, ilyen például az egykori közönségkedvenc Kudor Kitti. A szabályok értelmében a kettős igazolással rendelkező kézilabdások nem szerepelhetnek, ennek megfelelően Molnár Noémi, Bíró Petra és Szabó Panna nem állhat a nyíradonyi szakmai stáb rendelkezésére.

Pikáns párharc a kupában: a Lokit fogadja a Nyíradony Debrecen, Nyíradony - Kedden kora délután kisorsolták a Magyar Kupa 2. fordulójának párosítását. Mivel ezt a kört még területi alapon sorsolták így mindössze három csapat, a Kisvárda, a Balmazújváros és a Nyíradony közül kerülhetett ki a DVSC-TVP ellenfele – írja a dvsckezilabda.hu. A sors úgy h... Tovább a cikkhez

Tanulni akarnak

– Nagyon örültem a sorsolásnak, hiszen több éves kihagyás után újra élvonalbeli csapatot láthat a nyíradonyi publikum. Természetesen nem lehetnek komoly vágyaink, számunkra ez a mérkőzés egy jó edzéssel érhet fel. A lányok most testközelből megtapasztalhatják, milyen egy NB I-es gárda dinamizmusa. A jobbtól nem szégyen tanulni. Bízom benne, sok tapasztalattal gazdagodnak a játékosaim a lokistáktól, s ebből valamit át tudunk menteni a hétvégi, Orosháza elleni bajnokira – fogalmazott Köstner Vilmos, aki vezetőedzője volt annak a Tajtavill-Nyíradonynak, amely utoljára képviselte a várost az NB I-ben, méghozzá a 2008/2009-es idényben.

Fotó: Derencsényi István

Csakis a továbbjutás

Ennek a csapatnak tagja volt Varsányi Nóra is, aki 17 esztendősen 50 gólig jutott a fent említett bajnoki kiírásban. A jobbszélső most a DVSC-TVP sikeréért küzd. – Boldogan térek vissza Nyíradonyban, nagyon szép emlékeket őrzök abból az időszakból, szerettem ott játszani – kezdte a beszélgetést a lokista. – Az Európa-bajnoki selejtezők miatt igencsak foghíjas volt a keretünk az utóbbi időkben, a válogatott játékosok most érkeztek vissza Debrecenbe. A sok edzés után jó lesz meccset játszani, bízom benne, közönségszórakoztató produkcióval rukkolunk elő. Természetesen nem nézem le az ellenfelet, de csakis a továbbjutásra gondolunk – mondta a szélső, aki kedden ünnepelte a születésnapját.

A továbbjutás sorsa egy meccsen dől el, döntetlen esetén az alacsonyabb osztályban szereplő alakulat lép a következő körbe.

HBN-BN

VISSZA A KEZDŐOLDALRA