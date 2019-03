Nyíracsádi alkotás a könyvborítón

Nemrégiben a fővárosban volt az eredményhirdetése az APPLiA Magyarország egyesülés által meghirdetett országos rajzpályázatnak, melyre az ország minden pontjáról számtalan pályamű érkezett. A diákoknak Mészáros Fanni Lehetséges? című könyvének tetszőlegesen kiválasztott részletéhez kellett illusztrációt készíteni.

A nyírségi település általános iskolájának 21 tanulója vett részt a pályázaton, közülük négyen kaptak meghívást a díjkiosztóra. Nagy Blanka, Ternován Gréta, Büte Bíborka nagy értékű különdíjban részesültek. A pályázat fődíját is nyíracsádi diáklány, Bálega Adrienn nyerte, akinek alkotása a könyvborítóra került, s jutalmul egyhetes nyaralást nyert családjának Horvátországba. A négy díjazott alkotáson kívül még tizenegy nyíracsádi illusztráció is díszíti a könyvet. Az alkotók – Dudás Krisztina, Kerti Benedek, Bálega Barbara, Krekk Petra, Kerti Csenge, Bródi Berta, Zomborszki Nóra, Gugg Máté, Vajda Lilla, Kiss Sarolta és Nagy Petra – egy-egy saját illusztrációjukat is tartalmazó könyvet kaptak ajándékba. Az intézmények közötti versenyben a beküldött nagyszámú és színvonalas alkotásnak köszönhetően az iskola második helyezést ért el. A diákok felkészítője Káli Anna rajztanár volt.

