“Nyírábrány ezzel igazi ajándékot kapott” – Átadták a felújított 4904-es utat

A mintegy 700 millió forintból megújult 4904-es számú, Nyírábrány és Nyíracsád között lévő úton októberben kezdődtek a munkálatok. A kedden Nyírábrányban megtartott hivatalos átadáson jelen volt Tasó László, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közlekedéspolitikáért felelős államtitkára, Szoták Zoltán, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Hajdú-Bihar megyei igazgatója, Nyíri Béla, Nyírábrány valamint dr. Nagy János, Nyíracsád polgármestere is.

Kritikát már kaptak

Tasó László államtitkár kijelentette, a megyében rengeteg felújításra szoruló út van. Éppen ezért mindent megtesznek, hogy két éven belül kevesebb rossz útszakasz legyen. – Jövőre folytatjuk a beruházásokat, több összekötő út felújítását tervezzük – tájékoztatott az államtitkár. – Megújul a Nyíradony és Nyírábrány, Nyíracsád és Vámospércs, Nyíracsád és Nyíradony valamint Hajdúnánás és Balmazújváros közötti út is. 2020 elejére pedig befejezzük a 48-as főút felújítását. A nyírábrányi és nyíracsádi beruházás csak kis része a terveinknek. De hiába most készült el az új út, már voltak, akik kritizálták. Elmondásuk alapján hullámos a felszíne. Tavasszal ezeket a hibákat kijavítjuk – vázolta a terveket Tasó László.

– Nyírábrány ezzel igazi ajándékot kapott. Időszerű volt már ez a felújítás. Szerencsére nem csak az összekötő utak újultak meg, hanem a Határőr, a Jókai és a Kossuth utca is új burkolatot kapott. A munkálatok során olyan útszakaszt is találtunk, amin az 1903-as évszám szerepelt. Ez is bizonyítja, nem volt hiábavaló ez a beruházás – fejtette ki Nyíri Béla, Nyírábrány polgármestere.

