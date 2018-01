Nyílt nap a Debreceni Rendőrkapitányságon

A Debreceni Rendőrkapitányság nyílt napot tartott 2018. január 10-én. A programon a rendőrkapitányság munkatársai köszöntötték a közel 100 diákot, akik betekintést nyerhettek a rendőrség munkájába.

A fiatalok az elméleti tudnivalók mellett megnézhették a szolgálati fegyvereket, védő felszereléseket és a bűnügyi helyszínelők segítségével megismerkedhettek a nyomrögzítés menetével is. Intézkedéstaktikai bemutatót is láttak az érdeklődők, akiknek Málna, a rendőrkutya is megmutatta tudását.

Fotó: police.hu © Fotó: police.hu

A diákok információt kaptak arról is, hogy milyen feltételekkel jelentkezhetnek hivatásos állományba, illetve a határvadász-képzést is ismertették velük a rendőrök.

– police.hu –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA