Nyílt levélben sürget békét a magyar teniszezők egy csoportja

Az MTI-hez pénteken eljuttatott állásfoglalás szerint “a hazai teniszélet legfőbb érdeke, hogy végre béke legyen a tenisztársadalomban, és ne a felek közötti sárdobálásról szóljanak a hírek, hanem a hazai sikerekről, az itthoni versenyekről, vagy Stollár Fanny páros tornagyőzelméről, Nagy Adri junior Australian Open-címéről, a Fed Kupa és Davis Kupa-csapataink remek helytállásáról, Babos Timi és Fucsovics Marci eredményeiről”.

Az aláírók szerint a magyar tenisz hatalmas fejlődésen ment keresztül az elmúlt években, s ezt az utánpótláskorú, a felnőtt játékosok és a válogatottak eredményei mellett az is jelzi, hogy Magyarország évek óta házigazdája ATP- és WTA-versenyeknek, és van rá esély, hogy a Fed Kupa döntőjét is Magyarországon rendezzék meg a jövőben.

“Mi azt látjuk, hogy a hazai utánpótlás-nevelés, edzőképzés is fejlődött, a hazai klubok pedig komoly szakmai és anyagi támogatást kapnak a munkájukhoz. Úgy gondoljuk, hogy a hazai teniszélet képviselőinek lehetőségük van és volt alakítani a sportág fejlesztési elképzelésein, a véleményünket meghallgatják, akár az országjáráson is. Eljöttek hozzánk. Nem helyettünk formáltak véleményt, hanem eddig is velünk közösen alakították ki az irányokat. Természetesen mindig lehet fejlődni, véleményt nyilvánítani, de ezt szerintünk építő jelleggel kell tenni, nem pedig rombolni” – olvasható a nyílt levélben.

“Mi, volt éljátékosok és tagszervezetek szeretnénk kérni, hogy ne a tenisztársadalom megosztásán, vélt vagy valós sérelmek által vezérelt vádaskodó megnyilvánulásokkal dolgozzon bárki is. Az MTSZ-t ért és elmúlt hónapokban egyre személyeskedőbb hangvételű támadások megítélésünk szerint csak azt érték el, hogy azt a nagyszerű fejlődési pályát, amelyet a hazai tenisz leírt, megtörjék és apránként elkezdjék lerombolni. Legyen elég a széthúzásból, mert ez a sportágunkhoz méltatlan, és együtt dolgozzunk tovább a megkezdett és felfelé menő úton” – hangsúlyozzák az aláírók, köztük olyan korábbi kiválóságok, mint Mandula Petra, Gubacsi Zsófia, Csurgó Virág, Gáspár Petra, Kisgyörgy Gergely és Köves Gábor.

– MTI –

