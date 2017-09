Nyíl utcai feleséggyilkos: ítéletet hirdetnek

A férfi kezdetben – mondvacsinált indokokkal – csak a sértettet bántalmazta, később azonban óvodás korú kisfiát is. A két gyermek el is költözött, a nagyszülők és a nagynéni nevelte őket. P. Lajos agresszív viselkedése eldurvult és gyakoribbá vált. A sértett lánya 2015-ben vette fel a kapcsolatot újra édesanyjával, aki elpanaszolta neki a bántalmazásokat. Lánya próbált titokban segíteni, mobiltelefont is vett neki, illetve elmagyarázta a látleletek és a rendőrségi feljelentés fontosságát. A sértett fontolgatni kezdte a válás lehetőségét is – írja a vád.

2015 második felében a férj többször is súlyosan bántalmazta az asszonyt, egyszer például szó nélkül szúrta hason egy konyhakéssel. Lánya orvoshoz vitte és a feljelentést is megtették, a rendőrség ideiglenesen, majd a bíróság 30 napra távoltartó végzést rendelt el a férjjel szemben. A vádlottat felbőszítette a helyzet, főleg, amikor lánya közreműködéséről és a válási szándékról értesült. A Nyíl utcán a szemben lakó szomszédoktól kért átmeneti szállást, és folyamatosan szemmel tartotta feleségét. Amikor a távoltartás lejárt, átmászott a kerítésen és a kazánház ablakát betörve bement a házba, ahol az asszony egyedül volt otthon. Erőszakkal zsarolva derecskei rokonokhoz cipelte feleségét, akiknek demonstrálni akarta, hogy szeretik egymást, együtt maradnak, a történteket pedig csak a gyerekeik találták ki, hogy kisemmizzék az apjukat. A rokonoknak azonban feltűnt, hogy az asszony újra koszos ruhákban van, és látszott rajta a félelem is. A sértettnek sikerült felhívnia a lányát, így az érte ment és a vádlott fenyegetése ellenére hazavitte édesanyját. Innentől kezdve egy szomszéd vigyázott rá, az éjszakákat is vele töltötte – tartalmazza a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség vádirata.

Közben P. Lajos belátta, hogy vége szakad a testi-lelki terrorizálásnak, felbőszítette, hogy válás esetén neki csak minimális tulajdon jutna és az ismerősök előtt folyamatosan hangoztatta nemtetszését. A vád szerint azt is mondta, hogy ha nem elképzelései szerint alakulnak a dolgok, akkor megöli a feleségét, felgyújtja a házat, ő pedig öngyilkos lesz.

2016. január 22-én a vádlott ruhaneműket és műszereket akart elhozni, amikor meglátta, hogy az asszony a kapuban áll. A sértett éppen egyedül volt otthon. Az asszony a ruhákat össze is készítette, a műszereket azonban nem találta, így behívta a vádlottat. A férfi számon kérte rajta a szerinte hiányzó szerszámokat, megütötte, majd a kazánházból egy baltát hozott be és két alkalommal nagy erővel fejen vágta feleségét. Az asszony azonnal meghalt. A férfi ekkor a lakásban talált hivatalos iratokkal befedte a testét, és meggyújtotta, majd a fáskamrában megpróbálta felakasztani magát. Miután ez nem sikerült, a műhelyben kezeire vezetéket tekert és azok végét a konnektorba dugta. Áramütést szenvedett, de nem halt meg. Nem sokkal később a sértett lánya, majd a szomszéd is próbált bejutni a házba, sikertelenül. A rendőrök után végül a tűzoltók segítségével tudtak bemenni, akik észlelték a tüzet. Az oltást követően találtak rá az asszony megégett testére és az áramütött férjre, akit kórházba szállítottak. Az ügyészség szerint a vádlott a mintegy másfél hónapos fontolgatást követően, előre kitervelten követte el bűncselekményét.

Az ügyben kedden várható ítélethirdetés.

– Debreceni Törvényszék –

