Nyers ételeket kóstoltak a menzákon

Gasztroforradalom zajlott szerdán és csütörtökön a Debreceni Egyetem két menzáján, ahol Varga István nyers séf laktóz- és gluténmentes, vegán ételkülönlegességeit kóstolhatták meg az érdeklődők.

A Műszaki Kar és a Kassai úti campus étkezdéjében újhagymás zöldségkrémlevest aszalt hajdinacsírával, cukkini spagettit aszalt paradicsomos szósszal és flódnitortát, valamint retekcsírát kínáltak a látogatóknak. A teljesen természetes alapanyagokból készülő és esztétikus fogások nagy sikert arattak az egyetem hallgatói és munkatársai körében, de akadtak olyan vendégek is, akik Hajdúszoboszlóról vagy Berettyóújfaluból érkeztek kizárólag az ételkóstolás miatt.

Ízlett nekik

– Elképesztően pozitív volt a fogadtatás. Nagy volt az érdeklődés, a menzákra érkezők kíváncsiak és nyitottak voltak, örömmel kóstolták meg mindhárom fogást. Voltak olyanok is, akiknek annyira ízlettek az ételek, hogy repetát kértek, illetve még haza is vittek a kínált fogásokból. Legnépszerűbb a desszert volt, ami nagyon hamar el is fogyott – mondta el érdeklődésünkre Varga István, akivel nemrégiben már találkozhattak lapunk hasábjain. – Mivel az ételeket én kínáltam, volt alkalmam beszélgetni a vendégekkel, és egyértelműen kiderült, hogy a közétkeztetésben is hatalmas igény van a glutén- és laktózmentes, és a vegán (kiderült, hogy eleve sokan így táplálkoznak), valamint friss, enzim- és vitamindús, nyers ételekre, a minőségi alapanyagokból készülő fogásokra – tette hozzá a nyers séf, aki a visszajelzésekre is kíváncsi volt, így a kóstolókat arra kérték, hogy töltsenek ki egy kérdőívet, és véleményezzék a menüsort.



Egészséges, esztétikus és ízletes fogásokat kínáltak

– Kiderült, hogy a többség szívesen látná a kóstolt ételeket, vagy ahhoz hasonló nyers vegán fogásokat a menza kínálatában. A vendégek több mint 90 százaléka 5-ös skálán 5-re értékelte a fogásokat – mondta a nyers séf.

Országosan egyedülálló

Hozzátette, a két ételkóstoló visszajelzései alapján előreláthatólag ezen a két menzán próba jelleggel fokozatosan bevezetik a glutén- és laktózmentes nyers vegán ételeket, ami gasztrotörténelmi jelentőségű, mivel Magyarországon egyik egyetemi menzán sincs még ilyen. Mindez azért is fontos, hogy minél színesebb legyen a választék.

– Egyértelműen egyre többen élnek valamilyen ételintoleranciával, sokan döntenek a növényi táplálkozás mellett, vagy törekednek arra, hogy színesen, változatosan étkezzenek, szeretnének visszatérni a természetes ízekhez (mivel ezek az ételek semmiféle adalékanyagot, tartósítószert, hozzáadott cukrot, glutént, laktózt nem tartalmaznak) és a közétkeztetésben is lehetőséget kell biztosítani arra, hogy az ők is tudjanak mit választani. Olyan, számukra is fogyasztható, minőségi és tápláló ételeket, amit időnként akár a hagyományos magyar konyha kedvelői is szívesen kipróbálnak – összegezte a séf. Ahogyan arról már korábban is beszámoltunk, a nyers, enzimdús táplálkozás jótékonyan hat az emberi szervezetre. Varga István hangsúlyozza, már az is nagyon sokat jelent, ha reggelente egy frissítő, nyers turmix-szal indítjuk a napot, ugyanis már így is megtapasztalható a táp­anyagokban gazdag ételek pozitív hatása életünkben.

VK

