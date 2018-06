Nyáron még inkább ápoljuk a bőrünket!

Manapság már hazánkban is egyre elterjedtebb a különféle fényvédők használata, nem mindegy azonban, mit használunk bőrünk megóvása érdekében. Ahhoz, hogy biztonságosan el tudjunk igazodni a hatalmas választék között, Vetési Anita, Image peeling szakember segítségét kértük.

Fizikai és kémiai fényvédők

– A napfény számos jótékony hatása mellett 90 százalékban felelős a bőröregedésért, valamit hiperpigmentációs problémákat (például májfoltokat), súlyosabb esetben bőrrákot is okozhat. A megelőzésért jó szolgálatot tesznek a fényvédők, de a már kialakult hiperpigmentációs foltok is kezelhetők bizonyos hatóanyagokkal, illetve kozmetikai eljárásokkal. Nagyon fontos, hogy milyen típusú krémeket használunk, vannak fizikai és kémiai fényvédők is – kezdte a szakértő. Elmondta, az előbbiek visszaverik a napfényt, azonnal kifejtik a hatásukat a bőrre kenve. Kifejezetten ajánlott olyan személyeknek, akik aknéval vagy rosaceával (bőrpír, értágulat) küzdenek, valamint ezt a típusú krémet javasolja a kisbabáknak is. Hangsúlyozta, ha közvetlen napfény éri a bőrt, a fényvédőket kétóránként célszerű alkalmazni.

– Strandolásnál nagyon fontos, hogy miután kijöttünk a vízből, újra kenjük be magunkat fényvédővel. Ezt akkor is tegyük meg, ha vízálló a termék. Ha valaki hormonális problémával küszködik, vagy például erős fájdalomcsillapítót, antidepresszánst, antibiotikumot, isotretinoin tartalmút vagy szteroidot szed, ezen gyógyszerek sajnos fényérzékenyítő hatással vannak a bőrre, így a fényvédelem a fedetlen testrészeken szinte kötelező. A B-vitamin rendszeres szedése szintén tovább érzékenyíthet – sorolta a szakember. Elmondta, a kémiai fényvédők is nagyon jól védenek a káros UVA és UVB sugárzás ellen, mivel ezek a bőrben aktivizálódva, kicsit később fejtik ki a hatásukat, tovább is tart a védelmük. Ideálisabbak sportoláshoz, úszáshoz.

Fontos a gyulladáscsökkentés

Vetési Anita kiemelte, hogy a különféle bőrproblémával küzdő személyeknek nyáron még több figyelmet kell szánniuk a bőrápolásra.

– Az aknéval küzdő személyeknél sok esetben aktív gyulladások is vannak a bőrön. Náluk a fényvédelem (hiperpigmentáció elkerülése érdekében) mellett fontos a bőr napi többszöri letisztítása is. Felfrissülést adhatnak naponta többször is a habzó arctisztítók, és szintén jó választás a magas antioxidáns tartalmú, gyulladáscsökkentő ­hatóanyagot (például A-, C-és E-vitamin) tartalmazó termékek használata. A C-vitamin például erősíti az érfalakat is, ezért ideális rosaceás bőr esetében is, az ilyenkor fokozottan érzékeny, ezért fontos, hogy ilyen bőrtípusnál fizikai fényvédő alkalmazása mellett döntsenek – mondta.

Az arctisztítás a normál bőrtípusú személyeknél is legyen napirendi pont: este és reggel egyaránt, mielőtt a nappali, illetve esti arcápoló a bőrre kerül. Esti arcápolónkat, ami télen esetleg egy „testesebb” krém volt, érdemesebb szérumra cserélni, ami koncentrált hatóanyag-tartalmú, de mégsem érezzük „soknak” a nyári melegben.

Adalékmentes összetevők

Hidratálás szempontjából kiemelt hatóanyag a hyaluronsav. Nyáron az ezt tartalmazó arckrémet javasolt leginkább használni, főleg az egész napot klimatizált helyen töltő dolgozóknak. A legjobb megoldás a bőrápoló termékeket szakembertől beszerezni, ugyanis a bőrtípus meghatározása mellett, esetleges bőrproblémákat figyelembe véve fogja kiajánlani azokat.

A szakértő kiemelte, fontos figyelembe venni a termékek összetevőit is: kerüljük a parabén- illetve kőolajszármazék tartalmúakat, ezekkel ugyanis hosszú távon sajnos többet árthatunk bőrünknek és szervezetünknek, mint azt gondolnánk.

A fentiek betartásával önfeledten élvezhetjük a nyarat, a megfelelő fényvédőket használva pedig bőrünk is hálás lesz.

