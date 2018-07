Nyáron is benépesül a zeneművészeti kar

Izgalmas időszak előtt áll a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kara, mely július 15. és 24. között immáron 18. alkalommal rendezi meg az Ifjú Zeneművészek Nemzetközi Nyári Akadémiáját. A rangos rendezvényre idén huszonkét országból, többek között az Amerikai Egyesült Államokból, Hongkongból, Indonéziából és Dél-Koreából is érkeznek fiatal tehetségek.

– Nagyszerű tanárok is eljönnek hozzánk: a kurzusaink oktatói kiemelkedő professzorok, a művészi életben nagyon nagy sikert arató kollégák. Ennek a hétnek mindig különleges, pezsgő atmoszférája van, érdemes eljönni, és átérezni – mondta az akadémiát beharangozó szerdai sajtótájékoztatón Lakatos Péter, a Zeneművészeti Kar dékánja, utalva arra, hogy idén négy ország 28 professzora tart majd öt-tíznapos mesterkurzusokat. A hazai zeneművészek mellett Németországból, Japánból és Szlovákiából is ideutaznak neves vendégoktatók, akik az akadémia ideje alatt a „Zenés estek a Nagyerdőn” sorozatban ingyenes hangversenyeket is adnak.

Születésnapot is ünnepelnek

Ez tulajdonképpen egy második akadémia Debrecenben, hiszen a résztvevőké megközelíti a Zeneművészeti Kar hallgatóinak a létszámát. Rövid ideig tartózkodnak itt, de annál intenzívebb munkával készülnek arra, hogy professzionális zenésszé váljanak.”

– A legnagyobb tiszteletem azoké a hallgatóké, akik július második felében – a nyári szabadság kellős közepén – felveszik a hangszert – hangsúlyozta Váradi Judit művészeti igazgató. Elmondta, ezúttal is újjáalakul a Kodály Ifjúsági Világzenekar, melynek vezetője, Vásáry Tamás Kossuth-díjas zongoraművész-karmester augusztusban ünnepli 85. születésnapját. Tiszteletére az akadémia ünnepélyes megnyitóján, július 15-én a Nagytemplomban Egy életút tükrében címmel adnak ünnepi műsort.

– A világzenekar ezúttal is turnéra indul a Nyári Akadémia zárását követően. Elsőként Budapesten, a Városmajori Szabadtéri Színpadon, majd a „Klassz a parton” programban a Balatonfüreden, végül Ljubljanában, a Szlovén Filharmónia Koncerttermében lépnek fel – sorolta a művészeti igazgató.

Közös gondolkodás mentén

Bartha Elek, a Debreceni Egyetem oktatási rektorhelyettese kiemelte, a Zeneművészeti Karon különleges képzés folyik. A hallgatóknak számos lehetőségük van arra, hogy kipróbálják magukat, akár együttesekben, kórusokban, zenekarokban vagy kamaracsoportokban. Elmondta, a Nyári Akadémia az egyetem nemzetközi hírneve miatt is fontos.

Szentei Tamás, a Polgármesteri Hivatal Kulturális Osztályának vezetője emlékeztetett: az Európa Kulturális Fővárosa pályázat megírásakor számba vették azokat az intézményeket, melyek teljesítménye valóban nemzetközi szinten mérhető.

– Debrecen zenei életében a Bartók Béla Nemzetközi Kórusverseny és az Ifjú Zenészek Nemzetközi Nyári Akadémiája zászlóshajóként vannak jelen – mondta, hangsúlyozva, hogy a kulturális események kapcsán is mindig előtérbe helyezik a város és az egyetem közös értékeit, céljait.

