Nyárindító buliktól pezseg fel a cívisváros

2018. június 1., péntek

18.00 Szabó Balázs Bandája: Debrecenben felejtett szavaim – Nagyerdei Víztorony

Vendég: Muzsik és Volkova

Négy év után új albummal jelentkezik Szabó Balázs Bandája. A „Rajtad felejtett szavaim” lemezbemutató turné során Debrecenbe is ellátogatnak, ahol a szabad ég alatt, a Víztoronykertben muzsikálnak majd.

Szabó Balázs közösségi oldalán jelent meg az alábbi kedvcsináló:

Odahaza Debrecenben zárjuk a tavaszi lemezbemutató turnénkat, s egyúttal hivatalosan is megünnepeljük a nyár beköszöntét a hétvégén! Egy igazán különleges helyszínen, a Nagyerdei Víztoronynál muzsikálunk pénteken, ide várunk minden napkalapos és csillagvizsgáló figurást, itt éneklünk majd jó hangosan!”

20.00 AWS / Fatal Error / Kies – Roncsbár

Menetrend:

21.00-21.45 Kies

22.00-23.00 AWS

23.15- 00.00 Fatal Error

Az AWS, a Fatal Error és a Kies 2018 tavaszán is útnak indul, hogy meglátogassa az ország különböző pontjain élő nagyérdeműt. Nem titkolt szándékaink között szerepel, hogy leteszteljük, melyik város érdemli meg a legbrutálisabb partyváros címet! Felkészültetek? Nem hisszük…

Az AWS zenekar 2006-os megalakulása óta három nagylemez, egy kislemez és számos videoklip látott napvilágot.

Játszottak már valamennyi hazai klubban és fesztiválon, illetve az országhatárokon túl Romániában, Szlovéniában, Ausztriában és Angliában is. Turnéztak a Road, Depresszió, Subscribe, Apey & the Pea és a Leander Kills zenekarok társaságában.

Dalaik anyanyelvükön szólalnak meg, szövegeik önálló művekként is megállják a helyüket.

2016 szeptemberében jelent meg legújabb nagylemezük, a Kint a Vízből, melyet egy éve telt házas lemezbemutatóval ünnepeltek meg. Idén nyáron alkotótáborba vonultak, hogy elkezdjék a munkálatokat legújabb nagylemezükön, melyet 2018-ra terveznek befejezni és kihozni.

A Fatal Error zenekar egy ceglédi/budapesti rock and roll zenekar. Egész évben járják az országot. Turnéztak a Tankcsapdával, az Alvin és a Mókusokkal, a Supernemmel, de állandó résztvevői a magyar nagyfesztiváloknak is (VOLT, Campus, FEZEN…). A csapat 2017 őszén mutatja be második nagylemezét, melyet egy 20 állomásos turnéval körbe is visz kis hazánkban.

A Kies 2015-ben alakult, azóta túl vannak számos koncerten és turnén, olyan zenekarok társaságában, mint a Fish! vagy a Depresszió.

Kihoztak egy EP-t (Ez még csak a kezdet), egy nagylemezt (Kaland az élet), számos videóklipet, valamint most októberben debütál második nagylemezük a „2017”.

A srácok jelölve voltak a 2017-es Fonogram dj ‚Az év felfedezettje’ kategóriájában, és felléptek számos nyári fesztiválon is.

A zenekar egy igazán életigenlő energia bomba élőben, ezért mindenképp érdemes csekkolni Őket a koncerteken is. Kicsit mégis vers, mert többnyire van benne rím, hasonlat, metafora és egyéb költészeti elemek.

2018. június 2., szombat

20.00 ByeAlex és a Slepp – Nagyerdei Víztorony

Szombaton Alex meg a Slepp újra Debrecenben muzsikál.

20.00 Kelet Brass Band – Roncsbár

Újraértelmezve a fúvószenekar fogalmát, a Kelet Brass Band 2016 tavaszán alakult képzett zenészekből!

Mai modern slágereket (Martin Garrix, Timmy Trumpet, Avicii) és örökzöldeket (Michael Jackson, Backstreet Boys, Korda György és Balázs Klári) adnak elő látványos hangszereiken! A jó hangulat garantált, a belépés ingyenes!

21.00 Blues & Funk – Kék Kód – Incognito Club

A megújult Kék Kód Blues Band műsora vendégek közreműködésével.

Albert King, Doobie Brothers, BB King, Prince, Stevie Wonder, Gary Moore, Robben Ford, Lionel Richie, Hendrix, Wilson Pickett és a Kék Kód dalai az Incognitoban.

Tudjuk, mit rendel Debrecen, ha éhes! Debrecen - Debrecen rendkívül kiegyensúlyozott város. Bár az ország többi részéhez képest itt is pizzát rendelnek házhoz a legtöbb esetben, sehol nem ilyen erős a gírosz. És miközben meglepően kevés levesre érkezik rendelés a városban, a palacsinta elképesztően vezet az édességek között. Nem tud... Tovább a cikkhez

Idén kiakaszthatják a Campus-kapura: megtelt Debrecen - Nem a látogatószám emelése a legfőbb cél, hanem a komfortosságé és színvonalé. Karácsonykor még vastag zokniban álmodoztunk arról a lassan, de biztosan közeledő stresszhelyzetről, amikor gyöngyöző homlokkal döntést kell hoznunk: melyik kedvelt zenekarunk koncertjére menjünk a Campus Fe... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA