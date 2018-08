Nyári-őszi szoknyatrend

Ilyenkor kerülnek elő a szuper szoknyák, amelyek bárhol, bármikor megállják a helyüket. Lenge, könnyű anyaguknak köszönhetően mi lányok jobb helyzetben vagyunk, mint férfi társaink. Hogy milyen fazonokat érdemes beszerezned a Debrecen Plazából? Mutatjuk a kedvenceinket.

Néhány éve az egyszínű rojtok voltak a nyerők, idén azonban a bohém, színes darabok hódítanak. A szoknyákon is bátran viseld! Arra az egyre figyelj, hogy A-vonalú szoknyán legyenek, hogy ne csaljanak optikailag. A színek a ceruzaszoknyákon is visszaköszönnek. Kiválóan hangsúlyozzák az alakodat, mégsem keltenek „titkárnő” benyomást. Ha nem szeretnél megsülni benne, érdemes könnyű, szellős anyagot választani. Egyszínű, visszafogott árnyalatú harisnyával pedig még ősszel is szuper lehet! A Háda üzleteiben a leárazások alkalmával is kifoghatsz néhány időtálló darabot, érdemes hát betérni hozzánk!

Fodrok és tüll… Nem, nem egy szoknyán, hanem kettőn. A fodrok a nőiességet hangsúlyozzák. Az ilyen típusú darabhoz mindenképp csinos, csajos cipőt válassz hozzá illő táskával, de ha a tüll az, ami a szívedhez közelebb áll, akkor nyugodtan kapd elő a tornacipődet! Ősszel pedig jöhet a bokacsizma, igaz? Reneszánszát élik még a trópusi minták is. Mindenhol ott vannak a zokniktól egésze az overálokig. Az „urban jungle” olyan nyári hangulatot varázsol, amitől még neked is ez az évszak lesz a kedvenced. A Cosmos City-ben is találkozhatsz ezzel a népszerű díszítéssel, nem csak a szoknyákat illetően. Ha a bátrabbak közé tartozol, mixeld az azonos mintájú darabokat, ezzel még trendibbé válhatsz!

Idén a sáfrány és a khaki színek a legkedveltebbek, ami szerencse, hiszen nem számítanak tipikus nyári árnyalatoknak. Ősszel is bátran viseljük ezeket! Ha nem zavar a hőség és bevállalós vagy, akkor jó hírünk van a számodra. A bőr és metálfényű szoknyák idén a legdivatosabbak közé tartoznak. Viseld őket bátran, garantáltan te leszel a legdögösebb! Egy stílusban hozzá passzoló szandállal akár a csajos, akár a rockosabb énedet is előhozhatod. Devergo üzletünkben a sportosabb daraboktól a sarukig számos stílusból válogathatsz.

– PR cikk –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA