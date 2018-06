Nyári lábbelik viselése

Az, hogy milyen lábbelit viselünk, az emberi testre komoly hatással van. A cipő a sarkakat rossz méret választása esetén nyomhatja, törheti, ilyenkor úgy terheljük a lábunkat, hogy fájdalmat kevésbé érzünk, ez önmagában tartásbeli problémákat hozhat, akárcsak a több centis magassarkú cipő esetében. Amennyiben nem megfelelő cipőt hordunk méretben és minőségben, akkor könnyen az ellenségünkké válhat a kedvencek közé sorolt lábbeli, akármilyen trendi vagy csinos darabról is legyen szó.

Kellő figyelmet kell fordítani nemcsak a megfelelő méret megtalálására, hanem arra is, hogy a lábbeli milyen anyagból készül. Mivel a nyári cipőket általában mezítláb hordják a legtöbb esetben (férfiak esetében vitorlás cipő, nők esetében nyitott szandálok), érdemes olyat választani, amely borítása természetes anyagból készült, mint a bőr, vagy parafa. Nyári szandál vásárlásakor ügyeljünk arra, hogy a sarkak ne tudjanak kibillenni, legyen benne alátámasztás.

A flipflop jellegű cipők tökéletes választásnak bizonyulhatnak, ha strandra megyünk, de egy hosszabb városnéző gyalogtúrára semmiképp sem papucsban induljunk el. Első gondolatra a papucs tűnhet a legjobb választásnak, hiszen kellően szellős viselet, de a sok sétával lábujjunkat megerőltetjük, amelyek a papucsba kapaszkodnak, így harántsüllyedés következhet be.

Természetes és légáteresztő anyagból készült zárt cipőt viseljünk ehelyett, amely a bokát és lábfejet is megfelelően tudja tartani. Esztétikai és egészségügyi szempontból is szükség van pici sarokra, mivel a lábnak némi megtámasztásra van szüksége. Minimum két centis sarkú szandált érdemes választani hosszabb sétákra. A loafer az egyik legsokoldalúbb választás, tökéletes a munkahelyre, de szabadtéri programokhoz is egyaránt. Mindenkor divatos és trendi, hosszú, vagy rövid vászon farmernadrággal is viselhetjük, de szoknyához és sortokhoz is ideális.

A minimál stílusú sneaker-t akkor válaszd, ha nem szeretnél kirívó lenni, ezen nincsenek feliratok, harsány színek. Ez a fajta cipő az edzőtermekből kiszabadulva meghódította az utcai divatot, jó alternatíva lehet egy nyári zárt cipő gyanánt is.

Meghoztuk a kedved egy új cipő beszerzésére? Erre is van megoldás, nézz körül bátran a LifeStyleShop kínálatában.

– PR cikk –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA