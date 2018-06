Nyaralni? Csak felkészülten!

Ezt Becsi Etelka újságíró, fotóriporter, életmódtanácsadó és idegenvezető állítja eddigi utazási és turisztikai tapasztalatai alapján. Kolléganőnk öt kontinens közel 60 országában járt már. Van, ahol többször is – például az Amerikai Egyesült Államok nyugati partvidékén és a Kanári-szigeteken. Kedvenc országa Ausztria a tisztasága, természeti szépségei miatt, valamint a kis görög sziget, Zakintos, az egyedisége okán. Etelkának a természeti szépségek adják az igazi feltöltődést, de mint azt tapasztalja és el is fogadja, az utazásban is ahány ember, annyiféle igény és élmény.

Hová és mennyi időre?

– Ha megnézzük, hogy a hétköznapjainkban mennyi pénzt költünk felesleges dolgokra, és ha ezt a pénzt egy kicsit tudatosabb életvitel-tervezés után félretesszük, meggyőződésem, sokkal többen tudnának elmenni pihenni, nyaralni, és nyugodtabb, kiegyensúlyozottabb lenne az emberiség. A naponta bennünket érő stresszt pihenéssel, kikapcsolódással, a megszokottól teljesen eltérő tevékenységgel lehet leghatékonyabban kipihenni. A nyaralás pedig erre való – beszél Becsi Etelka a pihenés fontosságáról, illetve annak anyagi háttere előteremtésének egyik lehetőségéről. Ha a napi „verkliből” ki szeretnénk kapcsolódni, annak egyik leghatásosabb, legelfogadottabb módja a nyaralás. Ha emellett döntöttünk, meg kell választanunk az utazás időpontját, időtartamát és a célját.

– Különbséget kell tennünk a hosszú hétvégés kiruccanás, a 4–7 napos kirándulás és a 8 naptól kezdődő nyaralás között – tanácsolja Becsi Etelka. – Az 1–3 napos ottalvásos pihenés a legkevésbé költséghatékony, hiszen jószerivel csak utazik, ki- és bepakol az ember, elfogyaszt néhány ételt és már megint otthon van. Ha kevés időnk van feltöltődésre, akkor ezt úgy is megtehetjük, hogy otthonunkból reggel elindulunk és este oda érkezünk vissza, élelmet pedig viszünk magunkkal. Debrecentől száz kilométeres körben a pusztától a hegyvidékig, a wellnessközponttól a történelmi városokig minden megtalálható. 4–7 napos kirándulás úti célja távolabbi vidék lehet. Akkor már van időnk ott körülnézni, ételeket, italokat kóstolni, nagyobb túrákat tenni, mélyebben megismerni az adott hely történelmét, kultúráját. Míg az igazi kikapcsolódást, feltöltődést a 8, de még inkább 12 napot meghaladó időtartamú nyaralás adhat. Néhány nap, amíg lecseng az otthoni „napi rutin”, és innentől kezdve már csak saját magunkra, szeretteinkre tudunk figyelni.

Dokumentáljunk!

Kolléganőnk saját tapasztalata alapján javasolja, hogy ha nyaralni megyünk, alaposan tervezzük meg előre a kikapcsolódás napjainak programját. Ezt segítik az interneten elérhető képek, térképek. Azt azonban tudni kell, hogy ezek a dokumentumok szinte kivétel nélkül a legszebb helyeket, legvidámabb pillanatokat tárják elénk.

Ugyanakkor nem jó a nyaralásba „beesni” és onnan „kiesni”, azaz, az utazás előtt hagyjunk magunknak egy-két napot a pihenésre, majd ugyanennyit a munkára hangolódásra is. Ha pedig már ­távoli tájakra utaztunk, az ottlétünket dokumentáljuk is.

És nem csak azért, hogy itthon elbüszkélkedhessünk azzal, hogy hol jártunk, hanem amiatt is, mert a képeket nézegetve a készítésekor nem látott dolgokra, épület- vagy tájrészletekre csodálkozhatunk rá. A képekből ma már egyszerű eljárással készíthetünk zenei aláfestéssel, a helyeket megjelölő aláírással ellátott kisfilmet is.

– Kovács Zsolt –

Különleges ételt kóstolni

Étkezésben választhatunk önellátást vagy az utazás szervezői által kínált reggelit, félpanziót vagy teljes ellátást. A speciális étkezési szokásúaknak inkább az önellátás a javasolt, hiszen például a legegyszerűbbnek tekinthető vegetáriánus étkezésre sincsenek sok helyen felkészülve a szállásadók, illetve kevésbé változatos, nemegyszer kommersz ételeket tesznek elénk. És akkor még nem is beszéltünk a különböző „mentes” étkezésekről. A legtöbben azonban mindent fogyaszthatnak, és fogyasszanak is. Kóstolják meg a helyi specialitásokat, amelyeket nem feltétlenül a szállodában tálalnak eléjük, hanem például egy kisvendéglőben, amelyekről a helyiek készségesen adnak felvilágosítást. Különlegességet keresők figyelem! Ilyenkor szembesülhetünk a mi étkezési szokásinktól eltérő, kevésbé higiénikus, olykor gusztustalannak tűnő ételkészítési módokkal is. Tehát ez is benne van a pakliban a különlegességre vágyóknak.

Vigyük, ami kell, de legyünk praktikusak - Tanácsok a világutazótól Debrecen - A csomagolásnál ügyeljünk arra, hogy semmi fontos ne maradjon otthon. Kisebb és nagyobb bőröndre is szükségünk van, bárhová és bármilyen közlekedési eszközzel is utazunk – tanácsolja Becsi Etelka újságíró, fotóriporter, életmódtanácsadó és idegenvezető, aki öt kontinens közel 60 ország... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA