Nyaraláskor is álljunk ellen a csábító falatoknak!

A leginkább kedvelt mozgásformák a magyarok körében a gyaloglás, a biciklizés és a futás – derül ki a sárvári Spirit Hotel megbízásából készített országos reprezentatív kutatásból. Az eredmények szerint a többség napi, heti rendszerességgel mozog valamilyen formában, ugyanakkor nyaralás alatt inkább lazítunk: úgy gondoljuk, ilyenkor elmaradhat a rendszeres aktivitás.

A testmozgás egészségügyi előnyei elvitathatatlanok, és ma már sokféle okosmegoldás, például mobiltelefonos alkalmazások, karórák is támogatnak bennünket a sportolásban. Az említett országos, reprezentatív kutatásban arra voltak kíváncsiak, hogy milyen gyakran végzünk rendszeres testmozgást, és melyek a legkedveltebb mozgásformák. A felmérésből kiderül, hogy bár a többség rendszeresen mozog, nyaraláskor hajlamosak vagyunk lazítani: a válaszadók 65 százaléka jelezte, hogy számára nem fontos a rendszeres mozgás vakáció alatt. Érthető, ha ilyenkor kiengedünk egy kicsit. Érdemes ugyanakkor olyan helyet választani, ahol kiemelten figyelhetünk az egészségünkre nyaralás alatt is, hiszen sokan tudják, hogy akár már 1-2 hetes kihagyásokat is nehéz utólag bepótolni, újra felvenni a ritmust. A felmérés eredményei alapján a válaszadók nagyobb része (37 százalék) naponta vagy (18 százalék) hetente többször végez rendszeres testmozgást, legyen szó sétáról, vagy akár komolyabb erőnlétet igénylő edzésről.

Bár ezek a számok túlzottan optimistának tűnhetnek, az elvitathatatlan, hogy a különböző mozgásformák egyre népszerűbbek – hívta fel a figyelmet a szakértő. Hetente legalább egyszer 17 százalék, ennél kevesebbszer pedig 11 százalék mozog. A megkérdezettek 17 százaléka jelezte, hogy egyáltalán nem végez rendszeresnek mondható testmozgást. A jól megérdemelt pihenés alatt azonban hajlamosak vagyunk engedni az egészségtelen élvezetek csábításának, így nemcsak szervezetünket terheljük meg hirtelen, hanem egy-két keresetlen kilóval is gazdagodhatunk. Néhány apró trükkel azonban megelőzhetjük, hogy az egész éves fegyelmezett munkánkat pár nap alatt agyoncsapjuk. Álljunk ellen a csábító falatoknak!

