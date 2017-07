Nyár, munka, magánélet

Mind tudjuk, hogy lehetetlen teljesen elszakadni a munkahelyi teendőktől. A segítségkérés, előredolgozás általában csak ideiglenes megoldást jelent. Sőt, a fontos hívásokat kénytelenek vagyunk a szabadságunk ideje alatt is fogadni. Mégis, hogyan teremtsünk egyensúlyt a munkánk és a jól megérdemelt pihenés között?

Csak tudatosan

Állítsunk össze tervet. A legfontosabb, hogy legyen tervünk, legyünk felkészültek. Tegyük átláthatóvá magunk előtt a munkahelyi feladatokat és rendszerezzük azokat. Messze előregondolva tervezzünk a nyári szabadságokkal, és a munkacsoporton belül is egyeztessünk, mert valakinek mindig a fedélzeten kell maradnia. Dolgozzunk előre. Nem mindig lehetséges, de ha igen, akár erőn felül is dolgozzunk többet. Így megszabadulunk a terhektől és képesek leszünk valóban magunkra és a családunkra összpontosítani a nyaralás ideje alatt. Tegyünk azért, hogy feltöltődhessünk. Határozzunk meg korlátokat. Hiába szeretnénk magunk mögött hagyni a munkát és élvezni a szabadság minden pillanatát, jól tudjuk, ez szinte lehetetlen. Próbáljunk meg egyensúlyra törekedni. Alakítsunk ki szabályokat arra, hogy mikor és hogyan fogunk dolgozni – például csak délután 5 és 6 óra között nézzük meg a postafiókunkat –, viszont ügyeljünk arra is, hogy ez ne vegyen el minőségi időt a családunktól.

Kapcsolati tőke

Legyünk felkészültek. Sajnos gyakran előfordul, hogy bármennyire is ügyeltünk a részletekre, ha váratlan fennakadás következik be, a problémát azonnal orvosolni kell. Ilyenkor bárhol is legyünk, a munka az első, de ne feledjük: ez az idő elsősorban a családról és a kikapcsolódásról szól. A kapcsolati tőke megléte az, ami segíthet a szabadság alatti, munkával összefüggő stressz csökkentésében. „Gondoljunk arra, hogy ha váratlan nehézségekkel kell szembenéznünk, akár a munkában, akár a privát életünkben, megfelelő ismertségekkel könnyen találhatunk valakit, aki feloldja a problémás helyzetünket, és segít. Épp ezért fontos, hogy mind a munkánkban, mind a kapcsolatépítésnél is tudatosak legyünk.

HBN

