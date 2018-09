„Nyalóka lett a mérkőzés vége”

Püspökladányi LE–Blondy FC Esztár 5–1 (0–1)

50 néző Vezette: Erdélyi T. (Kovács Á., Vadon T.)

Püspökladány: Katona N. – Kelemen L. (Pintér Á.), Horváth I., Bodó T., Baranyai L., Szabó L., Papp K. (Nádházi S.), Vígh N. (Kovács V.), Ispán R., Ferenczi L., Varga L. (Szabó P.) Edző: Fülöp András.

Esztár: Gurzó B. – Mándi L., Jenei R. (Zsigmond A.), Pelei E., Szima V., Sándor D., Fekete B., Fekete Sz., Kádár B., Sándor I. (Czeglédi Z.), Szabó L. Edző: Mándi László.

Gól: Vígh N.(3), Horváth I.(2), illetve Fekete B. Jók: Horváth I., Bodó T., illetve Mindenki Ifi: 1–1.

Fülöp András: A technikai vezetőnk mindent megtett azért, hogy ma pályára léphessen. A lejárt sportorvosi engedélyét nem érvényesítette meg egy játékosomnak. Egy félidőnyi előnyt adtunk az ellenfélnek, ettől függetlenül megérdemelt győzelmet arattunk.



Fotók: Kovács Péter

Mándi László: Jól kezdődött.

Báránd KSE–Földes KSE 2–2 (1–1)

100 néző Vezette: Orosz J. (Gyarmati I., Tóth G.)

Báránd: Tóth S. – Molnár L., Török D., Forgó S. (Juhász K.), Csóka G., Taricska G., Láposi T., Dan G., Nagy Z., Faragó B., Gali R. Edző: Bodó Lajos.

Földes: Horváth Zs. – Orsó D. (Kiss Z.), Faragó R. (Vincze N.), Bernáth G., Faragó Gy., Bíró B. (Horváth Á.), Csorba A., Mészáros T., Dede I., Sándor R. (Nagy Cs.), Balogh R. Edző: Bakonyi János.

Gól: Török D., Dan G., illetve Sándor R., Balogh R. Jók: Molnár L., Faragó B., Török D. Ifi: 1–3.

Bodó Lajos: A nagy szélben nem alakult ki folyamatos játék. Pontatlanság jellemezte a játékunkat. A védekezésünk viszonylag rendben volt, de a támadó játékunk akadozott. Az akarással most sem volt gond, két alkalommal is hátrányból egyenlítettünk. Azoktól a szurkolóktól elnézést kérünk, akik többet várnak a csapattól, de mi hétről-hétre mindent megteszünk azért, hogy örömet szerezzünk nekik. Azt azonban nem szabad elfelejteni, hogy játékosain nagy része csak most kezdett nagypályán futballozni. Hajrá Báránd!

Bakonyi János (Később nyilatkozik)

Nádudvari SE–Le-Petit DSC 2–0 (1–0)

Vezette: László J. (Pallai Zs., Zámbó T.)

Nádudvar: Posta N. – Somogyi R., Czirbusz B., Barató G., Hirzics L. (Cseke Zs.), Székely Z. (Boros A.), Varga Zs. (Tóth S.), Kiss A. (Varga D.), Nagy G., Ludman S. (Makula V.), Rásó P. Edző: Gere Csaba.

Debrecen: Nagy B. – Piros A. (Gilányi T.), Kovács K., Barabás Z., Molnár B., Dobrán Cs. (Kovács K.), Szabó B., Gorzsás I., Nagy N., Balázs Á. (Répási J.), Fehér J. Edző: Nagy Róbert.

Gól: Székely Z., Varga D. Jók: Mindenki, illetve Gilányi T., Nagy B. Ifi: 12–0.

Gere Csaba: Nagyon kellett már ez a győzelem. Egyrészt a végelszámolásnál a pontok miatt, másrészt a csapat ön- és megbecsülése okán is. Az ilyen – mondhatni kötelező győzelmi kényszer miatti – mérkőzés a legnehezebb, de a fiúk átérezték a fontosságát, megpróbáltak az ellenfél játékához és a nagy szélhez is alkalmazkodni, ezen felül a cserék is jól szálltak be, úgyhogy megérdemelten nyertük. Bár megjegyzem, a Debrecennek is volt számos helyzete, viszont a kapusunk is nagyon jó napot fogott ma ki.

Fehér János: Ameddig a két legidősebb játékosunk jobban teljesít a pályán és ehhez nem növünk fel, addig ilyen eredmények fognak születni. Nálam, ha valaki a tudásának megfelelően teljesít, az nem jár kiemeléssel. Ebből ma volt jó pár, mégis nyalóka lett a mérkőzés vége.

