Nyakgyűrűk, csőrös cipők, bevarrt szempillák: bizarr divattrendek a nagyvilágból

1. Kínai lábkötők (960-tól 1912-ig)

Ez a módszer a egészen a Szon-dinasztia környékéről (ami 960-tól 1279-ig tartott) eredeztethető, de hivatalosan csak 1912-ben tiltották be. A nők azért nyúltak ehhez a megoldáshoz, mert lábaiknak bele kellett férnie a hagyományos lótuszcipőkbe, ám ezek mindössze 10 centiméter hosszúak voltak. A szokást valamikor 4 és 9 éves koruk között kezdték el: napi szinten tekerték körbe lábfejeiket nagyjából 2 éven keresztül, hogy az végül felvegye a várt formát.

2. A kayan nők nyakgyűrűi (a 11. századtól napjainkig)

Mianmar kayan nevű népcsoportjának hölgy tagjai 5 éves koruktól kezdve viselik a gyűrűket, és ahogy idősödnek, úgy helyeznek rájuk egyre többet. Minden egyes nőnek 11,5 kilónyi gyűrűt kell hordania. A közhiedelemmel ellentétben az eszközök valójában nem a nyakat nyújtják meg, hanem a kulcscsontot nyomják lejjebb, így a nyak sokkal hosszabbnak tűnik. Az eljárást a mai napig alkalmazzák.

3. Ohaguro (i.e. 250-től 1870-ig)

A fekete színt mindig is gyönyörűnek tartották Japánban – a nők ezért festették át ilyenre a fogukat. A házas nők már egyből az esküvő után megtették ezt a lépést, és az utókezelésre is nagy gondot fordítottak. Némi vasport tettek egy csésze teába, ami az oxidációnak köszönhetően feketére színezte a folyadékot. Ezután a keveréket jól befűszerezték, hogy elnyomja a jellegzetes vasillatot, majd ezt fogyasztották annak érdekében, hogy sokáig megőrizzék a fekete színt fogaikon. Egyes hírek szerint ez a gyakorlat valójában jótékony hatással volt a fogak állapotára. A hagyomány csak a 19. század végén merült feledésbe.

4. Szoknyakötők (1908-tól 1914-ig)

Fotó: Wikipédia / Wikimedia Commons

Elég múló szeszély volt, mindössze 6 éven át tartott. Ahogy az a képeken is látszik, a szoknyára egy keskeny szegélyt helyeztek, hogy lelassítsa és finomabbá tegye viselője lépéseit. El is nevezték „sebességhatáros szoknyának”, csak a poén kedvéért. Néhány nő még lábbilincset is használt, hogy összetartsa a térdeket, és ezzel meggátolja az esést. Ahogy a trend kimúlt, a ruhatervezők olyan darabokat kezdtek gyártani, melyek nagyobb szabadságot adtak a lábaknak.

5. Csőrös cipő, avagy crakows (15. század)

Fotó: Wikipédia

A hosszú orrú lábbelik a történelem több időszakában is divatba jöttek, de a csőrös cipő csak a 15. században számított elterjedtnek – és már abban a korban is rengeteg bírálója volt. A lábujjrészt kitömték, hogy megfelelően tartsa a formáját, de a kényelmetlensége miatt 1465-ben végül betiltották viselését, és a cipészek sem készíthettek belőle többet.

6. Fűző férfiaknak (18. és 19. század)

Forrás: Wikimedia Commons

A nők már az 1500-as évektől kezdve hordják, de a férfiak csak valamikor a 18. század környékén kezdték el felfedezni. Egyértelmű, miért használták: hogy vékonyabbnak tűnjenek, a darázsderék ugyanis 1820-tól 1840-ig szorosan hozzátartozott a kor férfiideáljához. Aztán 1880 körül a fűzőt egy merev, nadrághoz erősíthető eszköz váltotta fel.

7. Galandféreg-diéta (az 1900-as évek eleje)

Fotó: gpia7r / Reddit

A 20. század elején igen népszerűek voltak a galandféreg-pirulák a hölgyek körében. Minden darab egy galandféreg-tojást tartalmazott, amiből elfogyasztás után után kikelt az állatka, nőni kezdett a belekben. és felzabálta a lenyelt ételt. A nők akkor használták őket, ha fogyni szerettek volna, mert ezzel nem kellett számolgatniuk a kalóriákat. A diétának több veszélye is volt, ezek közé tartozott például a bélelzáródás és a májon, a szemen, az agyon valamint a gerincvelőn keletkező ciszták.

8. Bevarrt szempillák (1899)

Fotó: Pixabay

A módszerről egy 1899-ben megjelent cikk számolt be. Az eljárás még leírva is borzalmas: egy tűvel egyszerűen hajszálakat varrtak a szemhéjba. A beavatkozás előtt megtisztították a területet, majd bedörzsölték egy spéci szerrel, ami kokaint is tartalmazott.

9. Zsír mint parókaformázó (az 1700-as évek vége)

Fotó: Wikimedia Commons

A parókák a 18. század végén élték fénykorukat, az emberek pedig mindent megtettek azért, hogy az övék legyen a legegyedibb. Azért pedig, hogy megfelelően göndörödjön, általában zsírt, egy fogót és némi ólomport is használtak. Ennek köszönhetően a paróka hosszú ideig megőrizte az állagát, és ritkábban kellett mosni – a tetvek és a többi élősködő viszont elég jól érezte magát benne. A nők sokszor ketrecet húztak a fejükre elalvás előtt, hogy az egerek ne férjenek hozzá a tincseikhez.

10. Gyúlékony abroncsok (1850-től 1870-ig)

Fotó: Wikipédia

Az abroncsos szoknyákat 1850-től kezdve használják, és gyorsan elterjedtek. Minden társadalmi osztályban népszerű volt, annak ellenére, hogy sokan életüket vesztették bennük, mivel elég könnyen lángra kaptak. Az acél és a szoknyaanyag gyakran egymáshoz dörzsölődött, a bajhoz pedig már egy apró szikra is elég volt. Tűz esetén pedig nem volt könnyű kiszabadítani belőle a hölgyeket, így sokan ebben lelték halálukat.

Forrás: BrightSide

