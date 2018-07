Kerecsenyiné meg az ura

Debrecen - Fiktív történet egy régi fénykép alapján. Ungvári Zsuzsanna írása. Mindig ő volt a társaság középpontja, pont, mint ezen a képen is. Ő mindig más volt, különleges, kitűnt közülünk, valahogy kiragyogott. Igyekezett is mindig más lenni, mint mi. De talán nem is kellett neki igyekeznie. N...

Tovább a cikkhez