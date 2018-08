– Ó, Kálmán! Hallod, mit mond a rádió? A Bajadért adják az Operettszínházban! Emlékszel?

– Jól van Erzsi, de most már a híreket mondja, meghallgatnám.

– Istenem, milyen fiatalok voltunk…

– Nem tudnál egy percre csendben maradni? Így is olyan hangosan kerreg az a varrógép, nem hallok tőle semmit.

– Mióta mondom neked, hogy olajozd meg, Kálmán! De te aztán… Különben is a pizsamádat varrom, megint kifoszlott. Nem értem, mit forgolódsz annyit éjszakánként…

– Nem hallom a híreket miattad Erzsi!

– Pedig ott ülsz a rádió mellett, mit zsémbelsz velem, hát hangosítsd fel azt a vacakot! Ó milyen jó is lenne megint megnézni a Bajadért Kálmán, nem megyünk el?

– Azt a hétszázát, hát a sportot mondja és nem hallok semmit!

– Akkor minek zizegteted azt az újságot is a kezedben, hát ki bírja mindig kitalálni a hangulatodat? Nézzük már meg a Bajadért, olyan szép volt a színházban, amikor fiatalok voltunk!

– Nézi a fene, Erzsi, te csak varrd meg a pizsamámat! Nekem most már aztán se a rádióhoz, se az újsághoz nincs kedvem!

– Jól van, na, jól van – sóhajtott az asszony, ábrándos tekintetét a varrnivalóra erőltetve. Aztán gondosan, nagyon odafigyelve, szép egyenletes öltésekkel összezingerezte* a pizsamanadrág két szárát.

– Akkor nem megyünk, Kálmán.

* A varrógépek tömeges elterjedésében igen fontos szerepet játszott az amerikai Isaac

Merritt Singer, aki maga is több szerkezeti tökéletesítéssel járult hozzá a varrógép

fejlesztéséhez. 1857-ben alapított gyárában bevezette az alkatrészek tömeggyártását, ezzel

jelentősen csökkentve azok árát, emellett kiváló marketingtevékenységet folytatott és

világméretű eladó- és szervizhálózatot vezetett be. Mindez hozzájárult a varrógép tömeges

elterjedéséhez és meghonosodásához nemcsak a ruhaiparban, hanem a háztartásokban is.

(Wikipédia)

A szerző, Ungvári Zsuzsanna | Fotó: Kékesi Zsuzsanna

A szerző további fiktív írásai ide kattintva olvashatók el.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA