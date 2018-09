Az osztálykép

Azon a délutánon, amikor lefényképezték az osztályt, én csak arra tudtam gondolni, hogy miért pont Rajnay Jolánnak engedte meg a tanító néni, hogy a palatáblájára felírja, hogy III. á, és hogy ő fogja a kezében azt a hülye palatáblát? Akkor az osztályban már csak a Martics Borinak meg nekem volt hosszú hajunk. Édesanyám aznap is szépen copfba fonta és a fényképezés miatt még újdonatúj rózsaszín szalagokat is kötött bele. Mégis, az a majom Jolán foghatta a táblát, akkor meg voltam róla győződve, hogy azért, mert neki volt a legszebb a ruhája, meg a leggazdagabb az apja a városban.

Aztán amikor édesanyámnak a kezébe adta Angika néni a fényképet, és az iskola előtt állva vizslattuk, akkor tűnt föl nekem is… – Kislányom, ez érdekes…, minden gyermek szépen a fényképész bácsira néz, csak pont az osztályfőnöknő nem… hát ő miért nem tudott odafigyelni, ha ti mind szépen viseltétek magatokat? És milyen szomorú az arca…

Nekem eszembe jutott, hogy hetekig járt a fényképész bácsi az iskola elé, tanítás után mindig ott várta a tanító nénit. Sok megbeszélni való lehetett az osztályképpel kapcsolatban, mert ha esett, ha fújt, a fotográfus mindig ott várt, néha virágot is hozott. Aztán egy nap nem jött többé a fényképész az iskola elé, és én az egyik vasárnap arra is rájöttem, hogy miért. Csak majd akkor jött el megint, de már be az iskolaudvarra, amikor elkészítette az osztályképet.

A családommal a vidámparkban voltunk, és én pont az óriáskeréken ültem az öcsémmel, Petivel, aki eggyel alattam jár az elemiben. Amikor lent haladt a kerék, ő vette észre: – Nézd, ott a fényképész bácsi, vattacukrot vesz a gyerekeinek.

És tényleg, három kis lurkó rángatta a fotográfus zakóját a sorban állva, a fényképészné alig tudta őket megregulázni. Ahogy a magasba vitt az óriáskerék, én már nem figyeltem többé a fényképészre, és aznap már nem gondoltam Angika nénire és Rajnay Jolánra sem. Mint ahogy az apukák sem foglalkozhatnak mindig a munkával.

A szerző, Ungvári Zsuzsanna | Fotó: Kékesi Zsuzsanna

A szerző további fiktív írásai

