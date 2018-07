A végzet asszonya

A szoba sarkában egy antik, kőrisfából gyönyörűen faragott, fehérre pácolt fésülködő asztal állt. Előtte az asztalkához illő, bársonnyal párnázott puffos széken egy karcsú nő ült. Dús, hosszú, kacskaringós loknikba sütött csokoládébarna fürtjei lágyan omlottak a vállára, s a selymes hajzuhatag a nő háta ívét követve, leért egész a derekáig. A hosszú ébenfekete pillák alól az izzó zöld szempár a tükörbe pillantva magabiztosan tekintett vissza a tulajdonosára és elégedett mosolyra húzódott a burgundi vörösre rúzsozott száj.

A finoman manikűrözött, vékony ujjak között gyakorlottan táncolt a púderecset, még néhány apró mozdulat és elkészült: a Nő.

A Nő elégedett volt az eredménnyel. Mint mindig, most is tökéletes volt. Továbbra is a tükörképét delejezve lassan hátrasimított egy tincset a homlokából. Ujjbegyeivel halványan végigcirógatta hattyút idéző nyakát, melyen egy ér finoman lüktetve táncolt, mintha azt jelezné, ebben a tökéletes testben bizony teljes valójában itt pezseg az élet!

A vállak lágy ívű vonalát szabadon hagyta a rúzshoz teljesen illő burgundi szín selyemruha, mely úgy idomult a nő testéhez, mint a legzamatosabb őszibarackon a bársonypuha héj. Ékszert nem sokat viselt, de azok annál drágábbak voltak. A fülbevalók apró gyémántkövei szikráztak a lámpafényben és a nő kecses csuklói közül a balt, egy, a fülönfüggőkhöz hasonló pompás karkötő fogta át.

Az asztalkán metszett kristály borospohár, benne sűrű vörös nedű. Ebből most a nő kortyolt egyet, rúzsának nyomait a pohár szélén hagyva örökül.

Még néhány csepp a túlzóan drága parfümből, és tényleg hibátlan a végeredmény.

A ház elé egy autó érkezik.

Kintről hirtelen autóduda hallik, a nő csak megvonja a vállát. A taxis türelmetlen, öt percen belül kétszer is kürtöl.

Drága lesz a bérkocsi az étteremig, de úgysem ő fizeti. Ő nem szokott fizetni. A Nő mindent ajándékba kap, az egész élete nem más, mint pazar ajándékok sora. Neki nem kell fizetnie semmiért, neki csak szépnek és odaadónak kell lennie.

Ez a nő ugyanis egy szerető.

S habár neki nem kell fizetnie semmiért, az életének mégis hatalmas ára van. Persze még fiatal, alig harminc éves, úgyhogy ezt most még nem tudja. Még nem fájóan magányosak egyedül az ünnepek, még nem olyan fojtogató a csend éjszakánként, még nem annyira riasztó, ha egyedül betegen az ágyat nyomja és nincs, aki leszaladjon a patikába Aszpirinért.

Ő még azt hiszi, talán örökké így lesz, ahogy most van. Most ugyanis a Nő számára csak a csodás élet van: drága ruhák, ékszerek, utazások, színház és vacsorák, ötcsillagos szállodák.

A napos oldal.

Selyem ágyneműk, bennük sóhajok, nyögések, fullasztó vággyal teli kéj és persze hamis szerelem. És pénz. Rengeteg pénz, ami olyan, mint az idő, elillan, kifolyik az ember kezéből, az előbb még volt, de most már megint nincs.

Pedig a szépséghez, ehhez a fajta szépséghez, sok pénz kell: fodrász és kozmetika, és manikűr és pedikűr és a plasztika és még mennyi minden más…

A pénz csak jön és megy, mint a férfiak. Ma már nem is gondol arra, hogy félretegyen valamennyit, minek? Az ő életében minden múlandó, nem is gondol a jövőre, majd lesz valahogy… egyszer majd. De még soká.

Majd akkor férjhez megy, nem lopakodik többé más asszonyok háta mögé titokban szeretni a férjüket. Majd neki is lesz egyszer, de őt aztán biztosan nem fogja megcsalni a párja! Egy ilyen nőt nem lehet felülmúlni, mellette nem vágyhat majd másra a társa.

Ő nem olyan, mint azok a nők, akik elől a férjük hozzá menekül! Ő soha nem lesz olyan, nem is tudna olyan lenni! Szánalmasnak tartotta azokat a nőket.

Az asszonyokat. Az anyákat. Az igaz, hogy nem ismert egyet sem közülük, de bizonyos volt benne, hogy mind sótlan és fénytelen, unalmas kis senkik, akik a férjük árnyékában élnek vakon és süketen. Csak a háztartásnak élnek és a gyereknevelésnek. Nincs bennük tűz, de még csak szikra sem, beszélni sem lehet velük másról csak a főzésről, meg a gyerek iskolájáról. Mindig lapos, bumfordi cipőben járnak, egyik sem csinos, nevetni sem tudnak, pláne meg huncutul nézni. Nem tudnak vágyat ébreszteni a férjükben, nem tudnak kéjesen nevetni, vágyódva sóhajtani. Nem tudnak semmit, se élni se halni, hazudni se tudnak, de a hazugságot sem ismerik fel! Ostoba mind…

Így gondolt rájuk mindig, és hogy gyűlölte őket egytől egyig!

De ő soha nem lesz ilyen asszony! Az ő házassága tökéletes lesz, mert ő maga is tökéletes. Ő az ideális Nő. Egyszer majd megállapodik. Majd valamikor a jövőben férjhez megy.

Igen. Bólint a tűkörképnek, tudod te is, – kacsint magára – így lesz egyszer, de hol van az még?

A taxis ismét dudált. – Chhh – húzta el a száját a Nő – talán új fiú jött? A szokásos sofőr nem szokott türelmetlenkedni, tudja, hogy nagy jattot kap majd, ha leszállítja a drága utast a város legflancosabb étterméhez, ahol már várja őt a Férfi.

A végzet asszonya még egy elégedett pillantást vetett a tükörbe. Aztán elindult vadászni az éjszakába, hogy végül ő maga legyen a préda.

…

Már hónapok óta nem ült az antik fésülködő asztalhoz. Gyűlölte, ami a tükörben látna. Hosszú – hosszú ideje, most mégis erőt vett magán és leült a bársonnyal párnázott puffos székre. Nem gyújtott hangulatos kis gyertyákat, ahogy azelőtt szokta, különben is, most fényes nappal van.

Félve, undorodva nézett végül önmagára, de még most is azt remélte ez nem a valóság, nem a saját arcát látja a tükörben.

A hajdanvolt feszes arcbőr mára pergamenszínű száraz kéregként lógott. A fénytelen reményvesztett szemeket semmilyen smink nem tehette volna már újra ragyogóvá. A Nő vállainak csontjai majd átdöfték a rájuk tapadt száraz és repedezett, petyhüdt bőrt. A nyakán lévő lüktető artéria, mint ha csak az életbe kapaszkodó zsinegként tekeregne a fakó zsigerek alatt.

A kéz, mely néhány hónapja még tökéletes sminket vitt fel a tökéletes arcra most remegve próbált szemöldököt rajzolni a beesett szemek fölé.

A nő az órájára nézett: még van egy kis időm – gondolta. Aztán arra gondolt, hogy: még egy kis időm van.

Amire eddig úgy gondolt, hogy „majd egyszer”, arról már tudta, nem jön el soha.

Mostanság fájóan magányosak egyedül az ünnepek és fojtogató a csend éjszakánként. Fél, miközben egyedül betegen az ágyat nyomja és nincs senki, aki elmenne a patikába a gyógyszerekért.

Az árnyékos oldal.

Időnként már úgy hiszi, talán örökké így lesz, ahogy most van.

Mostanában sokat olvasott a karmáról. Félni kezdett. Arra gondolt, hogy mindent elrontott. Újra akarta kezdeni. Csak megnyomni egy gombot és újraindítani mindent.

Ezúttal pedig feleség akart lenni. Asszony. Anya.

Azokra az asszonyokra gondolt, akiket mindig kinevetett. Mit csinálnak most?

Hogyan élnek? Otthon ülnek és várják a férjüket? Elhisznek neki egy újabb hazugságot?

Kint a ház elé begördült egy autó.

A sofőr csak halkan dudált.

Azok a nők, akiket ő is becsapott és megcsalt, vajon mit csinálnak most, ebben a pillanatban, amíg ő itt ül a bársonnyal bevont kis széken?

És holnap? És a jövő héten? A jövő hónapban?

Csak egy dologban volt biztos: ők élni fognak.

Nehéz volt ilyen remegő, ostoba kezekkel szép ívű szemöldököt húzni, csak nagy sokára sikerült, de nem lett tökéletes.

És most már semmi nem lesz az.

Az autóduda kissé erősebben újra megszólalt.

Persze, megyek már, – gondolta a Nő – biztos ülnek már vagy négyen a betegszállítóban. Minek sietnek annyira?

A Nő még egy utolsó pillantást vetett a tükörbe. Mielőtt elindult, hogy felvegye a következő kezelést, még megigazította a fején félrecsúszott hosszú, hullámos csokoládészín parókát.

Igaz, már más értelemben, de mégiscsak ő volt a végzet asszonya.

A szerző, Ungvári Zsuzsanna | Fotó: Kékesi Zsuzsanna

