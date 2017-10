Novák: novemberben utalják át a nyugdíjprémiumot és a nyugdíjkorrekciót

Elmondása szerint azért döntöttek a nyugdíjprémium fizetése mellett, mert “a kormány törődik az idősekkel és megbecsüli őket”, és természetes, hogy a gazdaság jó teljesítményéből azok is részesülnek, akik évtizedeket dolgoztak keményen az országért, a mostani generációkat felnevelték és segítik őket.

“Magyarországon még soha nem volt nyugdíjprémium kifizetés, egyrészt azért, mert a korábbi kormányoknak eszébe se jutott, másrészt azért, mert a baloldal kormányzása rossz gazdasági és pénzügyi helyzet miatt esély sem volt erre” – mondta, hozzátéve: ma Magyarország erősödik, és szeretnék, ha ezt a nyugdíjasok is éreznék. Az intézkedés 2,6 millió embert érint.

A nyugdíj-kiegészítés célja, hogy ahogy eddig is, most is megőrizzék a nyugdíjak vásárlóértékét és a tényleges éves inflációhoz igazítsák a nyugdíjemelés mértékét. Ez a kormány egyik fontos vállalása volt az idősek felé – hangsúlyozta az államtitkár.

A nyugdíj-kiegészítés és a nyugdíjprémium összegének pontos meghatározásáról a törvényben leírtaknak megfelelő számításokkal hamarosan dönt a kormány, de az már biztos, hogy a novemberi nyugdíjjal ezek is megérkeznek.

– MTI –

