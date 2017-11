Novák Katalin: még karácsony előtt megkapják a 10 ezer forintnyi Erzsébet-utalványt a nyugdíjasok

Budapest – Még karácsony előtt megkapják a 10 ezer forintnyi Erzsébet-utalványt a nyugdíjasok, amit az előző évhez hasonlóan most is a postások visznek majd ki – mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságügyért is felelős államtitkára csütörtökön az M1 aktuális csatornán.

Novák Katalin közölte, az utalványra 2,7 millió, nyugdíjban vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülő ember jogosult. A juttatást azok is megkapják, akik novemberben vagy decemberben mennek nyugdíjba – tette hozzá. Ezzel is elismerik a már nyugdíjba vonultak korábbi teljesítményét – mondta az államtitkár. Emlékeztetett, Erzsébet-utalványt tavaly osztottak először a jó gazdasági teljesítménynek köszönhetően. – MTI –