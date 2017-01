Novák Katalin: dinamikusan nő a gyed extrát igénybe vevők száma

Novák Katalin hozzátette: a 2014-es 47 ezer után tavaly az előzetes adatok szerint már mintegy 70 ezren kérték ezt a családtámogatási formát.

Az államtitkár elmondása szerint nem az a lényeg, hogy egyre többen mennek vissza dolgozni a gyereknevelés mellett, hanem az, hogy megadták a választás szabadságát a szülőknek.

Emlékeztetett, hogy 2014-ben, a bevezetés előtt, ha az anya gyedről, gyesről visszatérve teljes állásban dolgozott, akkor nem kapott sem gyedet, sem gyest.

Elmondta, felszámoltak egy igazságtalan helyzetet is. Korábban ugyanis – mint mondta -, ha három éven belül több gyerek is született, akkor csak a legkisebb után kapott a család támogatást, ezzel gyakorlatilag büntették azt, ha valaki három éven belül több gyereket is vállal.

