Novák: a népesedési problémákkal folytatott küzdelem az értékek küzdelme

Novák Katalin a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért (Kincs) rendezvényén azt mondta: a küzdelem valójában arról szól, képesek vagyunk-e kiállni a hagyományos családi értékek, az élet értéke mellett, képesek vagyunk-e nap mint nap igent mondani rájuk.

“Erről szól az a küzdelem, amit közösen folytatunk, és köszönöm, hogy ebben a történelmi egyházakban szövetségesekre találtunk” – tette hozzá az államtitkár.

Novák Katalin kiemelte: a csak akkor tudjuk elérni, hogy Magyarország valóban családbarát ország legyen, ha összefogunk, és minél több szereplő érzi szükségét annak, hogy részt vegyen a családbarát Magyarország alakításában.

Az államtitkár köszönetet mondott a történelmi egyházaknak a szolgálatukért, és hogy évezredek óta következetesen képviselik ugyanazon értékeket és következetesen kiállnak az élet védelme mellett. Mint mondta, talán ennek is köszönhető, hogy a terhességmegszakítások száma az elmúlt években 30 százalékkal csökkent.

Az államtitkár megköszönte a történelmi egyházak kiállását a férfi és nő házassága mellett, és – mint mondta – ennek is köszönhető talán, hogy ma már több házasságot kötnek, mint az elmúlt 20 évben bármikor, és ismét 50 ezer fölé emelkedett a házasságkötések száma. Hozzátette: amíg 2000-2010 között 23 százalékkal csökkent a házasságkötések száma, 2010 óta a másfélszeresére emelkedett.

Megköszönte az egyházaknak, hogy egyre nagyobb mértékben vesznek részt az oktatási-nevelési intézményeken keresztül a gyerekek nevelésében, kiállnak a rászorulók mellett, segítenek az esélyteremtésben, egyre nagyobb mértékben vesznek részt az idősgondozásban és a szociális feladatok ellátásban, felkarolják a roma fiatalokat és segítenek megtölteni tartalommal az egyházi ünnepeket.

Balog Zoltán miniszterelnöki biztos arról beszélt, a család és házasság “teremtési rend”, nem pedig olyan társadalmi intézmény, amelyet le lehet cserélni, ha lejárt a szavatossága. Hozzátette: a család és házasság kontextusa változhat, a családon, házasságon belüli viszonyokban is változhatnak a szerepek, de fundamentálisan hozzátartozik az emberi együttéléshez.

A miniszterelnöki megbízott óriási lehetőségnek nevezte, hogy ma a magyarországi egyházak a gyermekek felét elérik hétéves korukban, mert minden második gyermeket hit- és erkölcstan-oktatásra íratnak be.

Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár arról beszélt, hatalmas feladatot végeztek az elmúlt nyolc évben és megváltoztatták azt a felfogást, hogy aki sok gyermeket vállal, az felelőtlen. A magyar társadalom ilyen tekintetben 8 év alatt rengeteget változott – jegyezte meg.

Hozzátett: a jövőben fontos, hogy az anyagi támogatások mellett megerősítsék a lelki és erkölcsi változást is a magyar társadalomban, és általában a családokban. Az abortuszról szólva kiemelte: nem tiltással érték el a 30 százalékos csökkenést, hanem a társadalmi közgondolkodás formálásával. Mint mondta, a társadalom gondolkodásának megváltoztatásához nyíltan kell az abortusz mellett a meddőségről is beszélni, és fel kell mutatni ebben a kérdésben is a keresztény, hívő megoldásokat.

Az államtitkár üdvözölte, hogy a központi közigazgatásban dolgozók 5 nap “házasságkötési szabadságot” kaphatnak és reményét fejezte ki, hogy ezt más munkahelyeken is bevezetik.

Fűrész Tünde, a Kincs elnöke a konferencia megnyitójában arról beszélt, a szerdai tanácskozás egy hateseményes konferencia-sorozat nyitó rendezvénye. A rendezvényen a történelmi egyházak beszámolnak a családok szolgálatában végzett tevékenységükről, délután pedig a Családok évében szervezett egyházi programokat tekintik át a résztvevők.

– MTI –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA