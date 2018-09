Nosztalgikus emlékek a régi városról, a régi Debrecenről

A Debrecen Megyei Jogú Város Városi Szociális Szolgálat rendezvénysorozatot indított, amelynek az egyik ilyen nyilvános eseménye volt a „Bezzeg az én időmben” retró délutáni nap.

Magány ellen is orvosság

A Fényes Udvari Gondozó Szolgálat Csapó Utcai Idősek Klubja és a Hajdúsámson Idősek Klubjának tagjai gyűltek össze egy családias délutáni előadásra, amelyen régi szokásokat, ételeket és a közlekedést elevenítették fel régi képek segítségével.

Köszöntőjében Nagy Lajosné, a szociális szolgálat intézményvezető-helyettese elmondta, hogy idén a családok évét ünnepeljük, és ehhez fontosnak találják, hogy az idősebb korosztály tapasztalatait is megosszák a fiatalabb generációval.

– Régi történetekkel, képekkel, filmbejátszásokkal színesítettük a délutánt, amelybe szerettük volna bevonni az időseket is, rávenni őket a saját élményeik, emlékeik elmesélésére. Az ilyen rendezvényeknek az a céljuk, hogy az idős, nyugdíjas embereknek legyen hol egymással találkozniuk és beszélgetniük. Így nem lesznek magányosak, és egy kis szellemi frissítésben is részt tudnak venni, hiszen fontos, hogy szellemileg épek maradjanak” – fogalmazott dr. Kiss Sándor önkormányzati képviselő.

Több volt a tisztelet

A vetítés kapcsán több idős emberben is nosztalgikus emlékek törtek fel, ha meghallották az Aranybika Szálló vagy a Csokonai Színház nevét. Hiszen számukra ez annak idején nagyon sok mindent jelentett, egy rangnak számított, ha valaki színházba vagy bálba járhatott, aminek természetesen kellőképpen meg is adták a módját. Szerintük ma már ezek a szokások eltűntek, és arra a következtetésre jutottak, hogy régen a kultúra iránt valamivel több volt a tisztelet. Megjegyezték, hogy a városkép is sokban változott a régihez képest, minden sokkal zöldebb és parkosabb volt, valamint autóból is sokkal kevesebb járt az utakon.

