Női vízilabda Euroliga – Nem jutott döntőbe az UVSE

Eredmény (az európai szövetség honlapjáról):

Női Euroliga, elődöntő:

Sabadell (spanyol)-UVSE 17-8 (4-4, 5-2, 3-1, 5-1)

a magyar csapat gólszerzői: Steffens 4, Keszthelyi 2, Csabai, Parkes 1-1

A két együttes a 2016-os döntőben is találkozott egymással, akkor 11-8-ra győzött a Sabadell.

Pénteken gyorsan kétgólos előnyre tett szert a spanyol csapat, majd a hátrányt Csabai Dóra és Keszthelyi Rita találatával dolgozta le Benczur Márton vezetőedző gárdája. A Sabadell újfent ellépett kettővel (4-2), ezúttal az amerikai Margaret Steffens duplájával sikerült beérnie az ellenfelet az UVSE-nek.

A második negyed is spanyol góllal indult, Keszthelyi magabiztosan értékesített büntetője után pedig a találkozó során először háromgólos előnyt dolgozott ki a legutóbbi hét kiírásból négyszer győztes Sabadell. Bár a nagyszünet előtt Parkes Rebecca révén zárkózott az UVSE (8-6), a félidőben a már ötödik gólját szerző Judith Forca Ariza visszaállította a háromgólos különbséget.

A fordulást követően öt találatra növelte előnyét (11-6) a sorozat elmúlt évtizedének legeredményesebb együttese – Beatriz Ortiz Munoz is megszerezte ötödik gólját -, míg a magyar csapat játékosai többször is a kapufát találták el. Az eredményen Steffens kozmetikázott, ám a vb-ezüstérmes Forca Ariza hatodik gólja a záró felvonás előtt lezárta a fináléba jutás kérdését. Az utolsó nyolc percben Steffens negyedszer is eredményes volt, de a súlyos vereséget így sem tudta elkerülni az UVSE.

A másik ágon a házigazda Kirisi 14-13-ra győzte le az olasz Ekipe Orizzonte együttesét.

A másik pénteki elődöntőben:

Kirisi (orosz)-Ekipe Orizzonte (olasz) 14-13 (3-3, 4-3, 5-3, 2-4)

A szombati program:

a 3. helyért:

UVSE-Ekipe Orizzonte 11.30

döntő:

Sabadell-Kirisi 13.00

– MTI –

