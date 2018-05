Női vízilabda Eb – Az éremszerzés a magyar női válogatott célja

Bíró Attila szövetségi kapitány a gárda hétfői sajtónyilvános edzésén elmondta, az első hetet Herceg Noviban tölti majd a társaság, s a korábbi években megszokottaktól eltérően ezúttal már korán elkezdik a taktikai elemek átvételét is – a megfelelő fizikai és szárazföldi felkészítés mellett -, mivel a keret összetételéből adódóan rengeteg gyakorlásra van szükség. Hozzátette, jövő kedden érkezik haza a csapat, onnantól kezdve pedig a Margitszigeten napi három edzéssel folytatódik a felkészülés, melynek következő állomása a hazai Vodafone Kupa lesz. A június 27. és 29. közötti tornán az Egyesült Államok, Ausztrália és Japán válogatottja lesz az ellenfél. Ezt követően, szinte már közvetlenül az Eb előtt, július 4-től 6-ig Rotterdamban szerepel és ott Hollandia, Olaszország és újra az Egyesült Államok együttesével játszik a magyar csapat.

A mostani szezonban a válogatott két sorozatban is indult, a világligában nem sikerült a szuperdöntőbe jutnia, míg az Európa Kupa hatos döntőjét az utolsó helyen fejezte be.

“Ez a két sorozat megmutatta, hogy van még mit gyakorolni. Stabilizálnunk kell a védőjátékunkat, támadásban pedig nem szabad nagy hullámvölgyeknek bekövetkezniük. Szerencsére pont az ilyen felkészülési tornákon lehet ezeket jól begyakorolni. A lehetőségek megvannak, és bízom benne, hogy ha az Eb első hetére nem is, de a másodikra már olyan formát tudunk mutatni, amilyet én szeretnék” – mondta az MTI-nek Bíró Attila, aki két évvel ezelőtt a belgrádi Európa-bajnokságon rögtön aranyéremmel mutatkozott be a kispadon.

“Akkor mentálisan sokkal rosszabb állapotban lévő társaságot vettem át, most viszont sokkal összeszokatlanabb a csapat, hiszen az Európa-bajnoki mezőnyben az elmúlt időszakban talán nálunk cserélődött ki a legtöbb játékos. Talán ezért lesz egy fokkal nehezebb dolgunk Barcelonában, ezzel együtt én bízom benne, hogy ott leszünk az érmekért folyó csatában. Meg akarok találni egy olyan magot, amellyel jövőre a két olimpiai kvalifikációs eseményen (világliga, világbajnokság) fel tudjuk majd venni a versenyt” – mondta a kapitány. Hozzátette, a mostani keretet is ennek figyelembe vételével állította össze, de az olimpiai csapat kiegészülhet majd egy-két rutinosabb vagy tapasztalatlanabb játékossal is.

“Idén például Vályi Vanda néhány mérkőzésen már kiválóan teljesített, bízom benne, hogy a következő két évben találunk hozzá hasonlókat a magyar női vízilabdában. Emellett azt szeretném, hogy azok, akik itt vannak, folyamatosan fejlődjenek, és akkor igazán komoly fejtörést okoz majd a tizenegy ember kijelölése. Természetesen előbb ki kell majd jutni” – mondta Bíró.

A magyar válogatott a házigazda Spanyolország, valamint Oroszország, Szerbia, Törökország és Németország legjobbjaival találkozik majd a kontinensviadal csoportküzdelmei során.

A női vízilabda-válogatott Európa-bajnoki kerete:

kapusok:

Gangl Edina (UVSE), Kasó Orsolya (FTC), Tóth Eszter (BVSC)

mezőnyjátékosok:

Antal Dóra (Berkeley), Csabai Dóra (UVSE), Garda Krisztina (Dunaújváros), Gurisatti Gréta (Dunaújváros), Gyöngyössy Anikó (BVSC), Horváth Brigitta (Dunaújváros), Illés Anna (Berkeley), Keszthelyi Rita (UVSE), Leimeter Dóra (BVSC), Máté Zsuzsanna (BVSC), Parkes Rebecca (UVSE), Szilágyi Dorottya (Dunaújváros), Szücs Gabriella (UVSE), Vályi Vanda (Dunaújváros)

– MTI –

