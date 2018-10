Női röplabda Extraliga – Hatan a bajnoki címért

A viharsarki, valamint az újonc vasi együttesen kívül a tavasszal kupagyőztes Nyíregyháza, a bajnoki bronzérmes Újpest, az MK-bronzérmes Vasas, valamint a Jászberény tagja még a mezőnynek.

Az együttesek annak ellenére rekordszámú (29) idegenlégióst szerződtettek a nyári szünetben, hogy a versenykiírás értelmében a mérkőzéseken minimum két magyar játékosnak a pályán kell lennie. A külföldiek száma ráadásul még tovább is nőhet, hiszen a csapatok január 31-ig szabadon igazolhatnak.

A bajnokság rajtja előtt nehéz egyértelmű esélyest megnevezni, hiszen a címvédő Békéscsaba kivételével – amelynek kezdőcsapatába a magyar válogatott feladó Tálas Zsuzsanna mellett a szerb center Sofija Medic, valamint a montenegrói feladóátló Nikoleta Perovic érkezett – jelentősen kicserélődtek a csapatok keretei.

A kupagyőztes Nyíregyháza a már meglévő két szerb röplabdázója mellé szerződtetett egy harmadikat, valamint két kanadai játékossal is erősített, és a csapat tagja maradt a venezuelai feladó, Genesis Francesco is. A nyírségieket továbbra is a korábbi szövetségi kapitány Hollósy László edzi, aki márciusi hazatérése óta tétmérkőzésen csak a Békéscsabával szemben maradt alul.

A bajnokságban bronzérmes UTE legnagyobb nyári szerzeménye Kántor Sándor volt: a korábbi kiváló röplabdázó, korábbi férfi szövetségi kapitány hét év elteltével tért haza Olaszországból a fővárosiak kispadjára. A lila-fehér csapatot – amelyben jelenleg négy külföldi játékos szerepel – a felkészülés hajrájában érzékeny veszteség is érte: válogatott liberója, Kötél Dóra makacs térdsérülése, valamint gyermekvállalása miatt másfél hete bejelentette visszavonulását.

Az előző idényben mindkét hazai sorozatban negyedik Jászberény fiatal magyar játékosok mellett négy légióssal erősítette meg keretét, míg a márciusban MK-bronzérmes Vasas új vezetőedzővel – a Chemik Police-szal kétszeres lengyel bajnok Jakub Gluszakkal – és öt új idegenlégióssal próbálja meg ismét döntőbe verekedni magát.

Az újonc Haladásnál a feljutást bravúros teljesítménnyel kiharcoló külföldiek közül négyen továbbra is a csapat tagjai, de az előzetes várakozások szerint az éremcsatározásokba nekik lesz a legkevesebb esélyük beleszólni.

A Békéscsaba a Közép-európai Liga mellett a Bajnokok Ligája selejtezőjében is elindul, a Nyíregyháza a második számú európai sorozatban, a CEV Kupában, az Újpest, a Jászberény és a Vasas pedig a harmadik számú Challenge Kupában méreti meg magát a nemzetközi porondon.

Az együttesek alapszakaszban négy kört játszanak egymással: az első négy csapat az elődöntőbe jut, míg az utolsó két helyezett az NB I első négy együttesével vív újabb körmérkőzést az Extraliga-tagságért. A legmagasabb osztályban a 2019/20-as idényben már nyolc csapat szerepelhet.

A női Extraliga 2018-2019-es mezőnye:

Békéscsabai RSE, Fatum Nyíregyháza, Haladás Szombathely, Jászberény VT, UTE, Vasas Óbuda

– MTI –

