Női röplabda Eb – Salomoni szerint ez a realitás, kemény szavak a csapatkapitánytól

“Jó meccset játszottunk, de a korlátaink ezúttal is megvoltak támadásban, nyitásfogadásban” – kezdte először a németek elleni utolsó csoportmérkőzés értékelésével az olasz szakember. – “Összességében elmondhatjuk, hogy Azerbajdzsán nagyon erős volt, a németek és a lengyelek ellen jól játszottunk, de nincsenek olyan lehetőségeink, mint nekik” – mondta.

Megjegyezte, hogy tizennégy tapasztalt játékosra volna szükség, akiket bármikor be lehet dobni. Jó példa erre szerinte a német együttes, melyben ezen a napon is egy-egy rossz periódusukban az egész csapatot lecserélhették. “Én nem tehetem be Török Katát azzal, hogy +menj és fordítsd meg a meccset+” – fogalmazott Alberto Salomoni.

Úgy vélte, ahhoz, hogy a 2019-es Eb-re sikeres legyen a gárda fontos, hogy a klubokkal is tudjanak egyeztetni, hiszen mint elmondta, nem jó érzés, hogy tudja, sokkal jobban is felkészülhettek volna erre a tornára.

A szakember megjegyezte, még nem tudja, hogy ő marad-e a válogatott élén.

Hasonló témát feszegetett, s a vegyes zónában rendkívül érzelmesen nyilatkozott a csapatkapitány Bokorné Liliom Rita. Mint mondta, a mérkőzések végére rendre elfáradtak, ez az egyik következménye is annak, hogy több játékos lemondta a válogatottságot, vagy éppen a klubvezetők akadályozták meg a nemzeti csapatban való szereplésüket. Hozzátette, nem érti, hogy egy játékosnak vagy klubvezetőnek miért fontosabb egy sima nemzetközi felkészülési meccs, ahelyett, hogy az Európa-bajnokságon nemzetközi sztárokkal szemben játszana valaki és fejlődne.

“Azokra, akik nem szólnak, hogy nem is jönnének, kicsit mérgesebb is vagyok” – tette hozzá a csapatkapitány, aki hangsúlyozta, több esetben nem a játékos, hanem a klub tehet erről elsősorban. “Ugyanakkor nagyon büszke vagyok a csapatra. Négy-öt hónapot végigdolgozva most mindent kiadtunk magunkból, odatettük magunkat és fejlődtünk.”

A magyarok a 15. helyen zárták a kontinensviadalt.

Két év múlva a csapat mindenképpen tagja lesz a mezőnynek, miután Magyarország Törökországgal, Lengyelországgal és Csehországgal társházigazdája lesz a kontinensviadalnak.

– MTI –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA