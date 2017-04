Női kosárlabda Eb – Kihirdette keretét Stefan Svitek

A 16 nevet tartalmazó listát – a két tartalékkal együtt – kedden hozta nyilvánosságra a szakvezető. A szlovák tréner a Ceglédből, a PEAC Pécsből és az Uniqa Sopronból is három-három játékosnak küldött meghívót. Ott lesz a felkészülés kezdetén az amerikai születésű, Törökországban légióskodó Courtney Vandersloot is, mellette a szintén a törököknél játszó Krivacevic Tijanát, valamint az Egyesült Államokban kosarazó Szamosi Amadeát hívta be a kapitány.

A magyar csapat tavaly novemberben csoportelsőként, 5/1-es győzelmi mérleggel jutott ki az Európa-bajnokságra.

A válogatott a házigazda Csehországon kívül az olimpiai és világbajnoki ezüstérmes, Budapesten Eb-harmadik spanyolokkal, valamint az ukránokkal került azonos csoportba. A mérkőzéseket Királyváradon (Hredec Kralove) játsszák.

A keret május 14-én találkozik Székesfehérváron, az Eb-t június 16. és 27. között rendezik.

A magyar válogatott kerete:

Dubei Debóra (Uniqa Sopron), Fegyverneky Zsófia (Uniqa Sopron), Határ Bernadett (Uniqa Sopron), Licskai Zsófia (PEAC Pécs), Raksányi Krisztina (PEAC Pécs), Zele Dorina (PEAC Pécs), Simon Zsófia (CMB Cargo Uni Győr), Varga Zsófia (CMB Cargo Uni Győr), Horváth Bernadett (Aluinvent DVTK Miskolc), Nagy Dóra (ZTE NKK), Katona Szidónia (VBW CEKK Cegléd), Medgyessy Dóra (VBW CEKK Cegléd), Nagy-Bujdosó Nóra (VBW CEKK Cegléd), Courtney Vandersloot (Yakin Dogu Üniversiti – Törökország), Krivacevic Tijana (Gime Universiti – Törökország), Szamosi Amadea (University of Duquesne – USA).

Tartalékok: Mansare Anna Manty (Atomerőmű KSC Szekszárd), Theodorán Alexandra (Atomerőmű KSC Szekszárd)

– MTI –

