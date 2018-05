Női kézilabda NB I – A Győr két góllal legyőzte a Ferencvárost

A Ferencváros úgy érkezett a női élvonal döntőjének is beillő rangadóra, hogy minden meccsét megnyerte, a Győr pedig csak egyszer kapott ki: október 31-én éppen a Népligetben 27-25-re. A bajnoki cím szempontjából a házigazdáknak legalább két góllal kellett nyerniük, ellenfelüknek a győzelem és a döntetlen mellett az egygólos vereség is elég volt.

Eredmény:

Győri Audi ETO KC – FTC-Rail Cargo Hungaria 26-24 (12-15)

a legeredményesebb játékosok: Görbicz, Oftedal 6-6, Hansen, Groot 3-3, illetve van der Heijden 6, Pena, Kovacsics 3-3

A hazaiak közül Tomori Zsuzsanna és a norvég Nora Mörk, a vendégektől pedig Szikora Melinda hiányzott a keretből szerdán.

A mérkőzésre már hónapokkal korábban elkelt minden belépőjegy, még pótszékekre is szükség volt, a hivatalos adatok szerint 5307 néző tekintette meg a helyszínen az összecsapást.

Sok hibával, pontatlansággal, kapkodó játékkal kezdtek a csapatok. A győriek előbb Görbicz Anita góljaival tartották magukat, majd a 12. percben – a meccs során először – átvették a vezetést (6-5). Egy ideig a folytatásban is szoros volt az állás, de Elek Gábor vezetőedző időkérése után szinte tökéletesen összeállt az FTC védekezése, amely többször is gyors ellentámadást vezethetett, és négy perc alatt sorozatban ötször volt eredményes (10-14).

A szünetben három gól volt az ETO hátránya, vagyis a második félidőt hattal kellett megnyernie, hogy szinte biztossá váljon a címvédése. Ezt a felvonást is a fővárosiak kezdték jobban, remekül védekeztek, Bíró Blanka büntetőt és ziccert védett, csapattársai pedig növelték a különbséget (13-17).

Amikor a vendégek elkövettek néhány hibát, edzőjük ismét időt kért, mivel a továbbra is rendkívül elszánt győriek felzárkóztak (17-18). Kari Aalvik Grimsbö is hárított egy hétméterest, majd Nycke Groot – a 4-0-s hazai sorozat végén – egyenlített. Ebben az időszakban a holland Laura van der Heijden, illetve a norvég Stine Oftedal szerezte a gólok többségét. Amikor az ETO másik kapusa, Kiss Éva is kivédett egy büntetőt, úgy tűnt, csapata új lendületet kap és fordítani tud, de a túloldalon Bíró Blanka is remekelt a kapuban.

Nyolc perccel a vége előtt Jana Knedlikova, a hazaiak cseh jobbszélsője komolynak tűnő sérülést szenvedett, le kellett támogatni a pályáról.

Már csak négy perc volt hátra, amikor a védekezésben is egyre jobban teljesítő Győr – 10-9 után – ismét vezetett. Az FTC tíz perc alatt csak egy gólt szerzett, és amikor kritikussá vált az eredmény számára, Elek Gábor kikérte harmadik idejét is. Az utolsó két percben Grimsbö ismét ziccert hárított, majd mindkét együttes elrontotta az utolsó akcióját (26-24).

A győriek 2016 szeptembere után tudták ismét legyőzni a fővárosiakat rendes játékidőben. Azóta háromszor döntetlent játszottak, október végén pedig az FTC nyert.

Az ETO kétgólos sikere azt jelenti, hogy – vélhetően – csak a bajnokság utolsó fordulójában, május 23-án derül ki, melyik csapat lesz a bajnok. Ha a két együttes a várakozásoknak megfelelően a hátralévő fordulókban sem veszít pontot a többi ellenféllel szemben, akkor a helyezéseket az összes mérkőzés alapján kialakult gólkülönbség határozza meg, mert a versenykiírás szerint ha az egymás elleni mérkőzések gólkülönbsége azonos, akkor nem rangsorol az idegenben dobott több gól.

Jelenleg a Győr 235-ös, az FTC 220-as gólkülönbséggel rendelkezik, utóbbi viszont egy találkozóval kevesebbet játszott.

Abban az esetben, ha az idény végén a gólkülönbségük is megegyezik, az a csapat kerül előbbre, amelyik az összes mérkőzést figyelembe véve több gólt dobott. Az ETO pillanatnyilag 739, a Ferencváros pedig 717 találatnál jár.

A tabella:

1. Győri Audi ETO KC 23 22 – 1 739-504 44 pont

2. FTC-Rail Cargo Hungaria 22 21 – 1 717-497 42

3. Érd HC 23 18 – 5 666-560 36

4. Dunaújvárosi Kohász KA 23 15 1 7 641-566 31

5. Siófok KC 23 14 1 8 651-619 29

6. GVM Europe-Vác 23 14 – 9 728-641 28

7. Kisvárdai KC 23 12 1 10 551-555 25

8. Alba Fehérvár KC 23 8 4 11 617-633 20

9. DVSC-TVP 23 9 1 13 584-628 19

10. Budaörs 23 8 1 14 631-682 17

11. Békéscsabai ENKSE 22 5 – 17 554-673 10

12. MTK Budapest 23 3 3 17 567-682 9

13. Kecskeméti NKSE 23 3 1 19 536-716 7

14. Vasas SC 23 1 1 21 516-742 3

