Női kézilabda junior-vb – A vége sima lett, nyertek a mieink

Szerda este második csoportmérkőzését játszotta a magyar női junior válogatott a debreceni rendezésű világbajnokságon. Az ellenfél pedig Portugália volt. Az már az első félidőben nyilvánvalóvá vált, hogy a magyaroknak továbbra sem sikerült megbirkózni azon nehéz feladattal, hogy leküzdjék a nézőszám adta megpróbáltatásokat. A háromgólos brazilok elleni győzelem után még mindenki arról beszélt, hogy túlizgulták az összecsapást a lányok, nagyon meg akartak felelni a szép számú publikumnak. A megfelelési kényszer továbbra is megmaradt – vagy valami más – egy biztos, ha nincs Hlogyik a kapuban, bajba kerültünk volna az első félidő végén, annak ellenére is, hogy volt ötgólos is az előnyünk. Könnyed kezdés, laza, de megfontolt játék jellemezte egyébiránt Golovin mester tanítványait tizenöt percig. Majd jött Klujber piros lapos kiállítása, mivel egy büntetőnél fejbe dobta a majdnem földre ülő portugál kapust. A kiesését a szünetre sikerült kiheverni a lányoknak.

Megtáltosodva

A második félidőben pedig egy olyan motivált, erőtől duzzadó magyar csapatot nézhettünk, akiknek minden sikerül(t). Egyre kevesebb lett a hiba, megérkeztek szélsőink a mérkőzésbe. Majd megjött Tóvizi Petra is, a DVSC-TVP játékosa, aki megint jól szállt be az összecsapásba, s végül két találattal járult hozzá a 13 gólos győzelemhez.

Fotó: Derencsényi István

Mivel Elefántcsontpart visszalépett a részvételtől, így csütörtökön nem játszik hazánk válogatottja, legközelebb Magyarországot szombaton 13:30-tól láthatjuk Montenegró ellen. A jegyek akkor is egységesen 500 Ft-ba kerülnek majd, s ráadásul az ára teljes egészében lefogyasztható a Főnix és Hódos közötti parázs hangulatú szurkolói faluban.

PI

Magyarország–Portugália 33–20 (13–11)

Debrecen, Főnix Csarnok, 2500 néző. Vezette: Antic, Jakovljevic (szerb)

Magyarország: HLOGYIK – KUTI 4, Klujber 3 (1), HÁFRA 7, Giricz 1, Lakatos R. 4, Fodor Cs. 1. Csere: Suba (kapus), MÁRTON 5, Pásztor N. 1, Kácsor 5, Szabó K., TÓVIZI 2, Hornyák B. Edző: Golovin Vlagyimir.

Portugália: Cortes – Oliveira 4, SOUSA 4, Minciuna 2, Araujo 1, RESENDE 4, Azevedo 2 Csere: Ursu (kapus), Almeida, Periquito 1, Morais 1, Justino, Monteiro, Ruela, Goncalves 1. Edző: Ana Seabra.

Az eredmények alakulása: 5. perc: 4–1. 10. p.: 7–2. 16. p.: 8–6. 19. p.: 8–8. 26. p.: 12–9. 37. p.: 18–13. 47. p.: 26–16. 50. p.: 29–16

Kiállítások: 4, ill. 12 perc. Hétméteresek: 5/3, ill. 2/2.

