Női kézilabda EHF Kupa – Idegenben kezdi a döntőt a Siófok

Jó formában lévő csapatok találkoznak a fináléban, a skandinávok ugyanis legutóbbi kilenc tétmeccsüket megnyerték – házigazdaként december 29-én kaptak ki legutóbb -, a magyar együttes pedig sorozatban öt sikernél jár. Előbbi ezen a héten döntőbe jutott a dán bajnokságban, ami komoly előrelépés ahhoz képest, hogy tavaly csak negyedik volt, utóbbi pedig karnyújtásnyira került a magyar NB I harmadik helyezésétől.

Az EHF Kupa mostani idényében az Esbjerg még veretlen, 11 győzelem mellett egyszer döntetlent játszott, a Siófok mutatója 12 siker és két vereség.

A 28 éves norvég Solberg-ikerpár tagjai sokáig klubtársak voltak, de most először egymás ellen játszanak: Sanna a dán csapat balszélsőjeként, Silje pedig a magyar együttes kapusaként szerepel a fináléban.

“Furcsa és különös érzés lesz a testvérem ellen játszani. Nagyon közel állunk egymáshoz, de ezen a két meccsen ellenfelek leszünk” – idézi az európai szövetség honlapja Sanna Solberget. Hozzátette, nagyon várja a mérkőzéseket, az esélyeket pedig egyenlőnek ítéli meg.

“A Siófok nagyszerű csapat, sok tapasztalt játékos alkotja. Nem kétséges, hogy nehéz dolgunk lesz, de nekünk is erős csapatunk van” – vélekedett Sanna Solberg. A világ- és Európa-bajnok balszélső reményét fejezte ki, hogy az első mérkőzésen, hazai pályán képesek lesznek olyan előnyt szerezni, ami elég lehet jövő szombaton az idegenbeli visszavágón.

Az Esbjergnek összesen hét norvég légiósa van, közülük a legismertebb a kétszeres olimpiai, egyszeres világ- és négyszeres Európa-bajnok beálló, Marit Frafjord. Csapattársai közül Estavana Polman világ- és Európa-bajnokságon is volt már ezüst- és bronzérmes is a holland válogatottal, a világbajnoki ezüstérmes szerb irányító, Kristina Liscevic pedig korábban megfordult a Vác és a Kisvárda csapatában is.

A döntőbe jutással a Siófok KC eddigi legnagyobb sikerét érte el, az egyszeres dán bajnok és kupagyőztes Esbjerg viszont 2014-ben már szerepelt az EHF Kupa fináléjában, de kettős vereséggel alulmaradt az orosz Lada Toljattival szemben.

A női EHF Kupa döntőjének programja

első mérkőzés:

május 5., vasárnap: Team Esbjerg (dán)-Siófok KC 15.00

visszavágó:

május 11., péntek: Siófok KC-Team Esbjerg 20.30

– MTI –

