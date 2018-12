Női kézilabda Eb – Rasmussen: szerencsések és jók is voltunk

“Ezért vagyunk itt, hogy ilyen körülmények között, ilyen fáradtan is harcoljunk, és győzni tudjunk. Nagyon büszke vagyok, és örülök, hogy mi lőttük az utolsó, győztes gólt” – nyilatkozta a dán edző.

Másfél perccel a vége előtt még az ellenfél vezetett egy góllal, de előbb Schatzl Nadine egyenlített, majd nyolc másodperccel a vége előtt Háfra Noémi is betalált.

“Mindenki mindent kiadott magából, így elégedett lehetek. Megmutatták a lányok, hogy van szívük, hogy talpra tudunk állni, és csapatként erősek vagyunk. Ma szerencsések és jók is voltunk. Az elején jól működött a védekezés, csakhogy a németek nagy küzdők, de jól jöttünk ki a végjátékból” – magyarázta Rasmussen.

Háfra Noémi az utolsó góljáról elmondta, a lövés előtt rögtön az jutott eszébe, amikor az előző idény utolsó bajnoki mérkőzésén a Vác ellen hibázott, így a Ferencváros elveszítette az aranyéremért zajló versenyfutást a Győrrel szemben.

“Elgondolkoztam rajta, mi van, ha ugyanaz bekövetkezik. Mindig mindenből tanul az ember, ezért most az egyenes lövést próbáltam, és sikerült. Tudtam, hogy a kapus is gondolkozik: mit

lőttem azelőtt, és abban a stresszhelyzetben biztosan ugyanazt fogom csinálni, amit szoktam. Muszáj változtatni, mert attól leszünk jó játékosok” – mesélte a junior világbajnok balátlövő, aki a németek ellen tíz lövésből öt gólt szerzett, ám hat labdát eladott.

Hozzátette, fáradtan érkezett a tornára, mert hosszú volt számára az őszi szezon. Franciaországban úgy érezte, ismét lendületet kapott, de minden meccs után nagy szüksége van a regenerációra.

Az Érd beállója, Szabó Laura több mint 32 percet töltött a pályán, és mindhárom kísérletét gólra váltotta. Érzése szerint ez nem csak az ő teljesítményének köszönhető, a csapattársak segítsége is kellett hozzá.

“Nekem arra is szükségem van, hogy a többiek jól dolgozzanak körülöttem, s ez ma sikerült. A védekezésünk jobban zárt, jobban vállaltuk az ütközéseket, és jobb napunk volt, ezt mutatta Noémi utolsó gólja is” – nyilatkozta.

Szabó elárulta, készültek rá, hogy a németek lerohanásait megállítsák, és a nagy lövőiket a középső szektorban tudják fogadni, a kettes védőpozícióban pedig az agresszivitás volt a fő szempont.

“Sajnos Alicia Stollét nem tudtuk megállítani, de úgy gondolom, a többieket jól tudtuk fogadni” – utalt arra a beálló, hogy a Thüringer HC jobbátlövője kilenc góllal a mezőny legeredményesebb játékosa lett.

Schatzl Nadine-t az első és a második félidőben is ápolni kellett, de elmondása szerint nincs különösebb probléma a vállával.

“Mindkét csapat nagyon akarta a győzelmet. Amikor kellett, oda tudtuk tenni magunkat, képesek voltunk türelmesen, kivárásra játszani, és azt nyújtani, amire képesek vagyunk. A norvég mérkőzés után össze tudott állni a csapat, szépen összeszedtük magunkat” – vélekedett.

Kovacsics Anikó csapatkapitány a csuklósérüléséről elárulta, nagyon rossz érzés, ha megütik, mert utána egy percig nem tudja megmozdítani, de szerencsére gyorsan elmúlik a fájdalom. Hozzátette, ezen a találkozón nem azért vállalt kevesebb lövést, mert kímélte a kezét.

“Mindig úgy éreztem, hogy legalább ketten vannak rajtam, ezért próbáltam inkább leosztani a labdát, szervezni a játékot, és a védekezésből minél jobban kivenni a részemet. Amikor jött a helyzet, és úgy alakult, akkor azért vállalkoztam” – nyilatkozta.

Emlékeztetett, hogy az elején egy kicsit megzavarták a németeket a nyitott védekezéssel.

“Az nagyon kellett. El is veszítették a fonalat, de aztán megtalálták, mert ők is tudnak közben váltani. A visszafutásra nagyon figyeltünk, azt is megszerveztük, és szerintem jól működött” – közölte.

Az FTC irányítója úgy fogalmazott, szerencsére most egy nappal több pihenőjük lesz, és részletesen felkészülnek a román válogatottra.

“Most már tényleg semmi veszítenivalónk nincs, úgyhogy felszabadultan játszhatunk. Ambros Martín biztosan nagyon alaposan elemezni fog minket, de mi is őket” – utalt Kovacsicsi arra, hogy a Győr csapatát négy Bajnokok Ligája-győzelemig vezető spanyol edző irányítja a románokat.

A magyar csapat a csoportkörben a C jelű négyes második helyén végzett, majd a középdöntő II. csoportjában pénteken 38-25-re kikapott a címvédő Norvégiától. A válogatott szerdán 18 órától a románokkal találkozik, és továbbra is van esélye a továbbjutásra. Az első két helyezett jut az elődöntőbe, a harmadik pedig az ötödik helyért játszhat.

A kontinenstorna győztese kvótát szerez a 2020-as tokiói olimpiára, és a további két dobogóshoz hasonlóan kijut a jövő decemberi, kumamotói világbajnokságra.

– MTI –

Női kézilabda Eb - Óriási küzdelemben magyar siker a németek ellen Nancy - A magyar női kézilabda-válogatott 26-25-re legyőzte Németországot a franciaországi Európa-bajnokság középdöntőjének második fordulójában, vasárnap Nancyban, így továbbra is van esélye a továbbjutásra. A magyar csapat a csoportkörben a C jelű négyes második helyén végzett, majd a középdönt... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA