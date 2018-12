Női kézilabda Eb – Először kaptak szabadnapot a magyar játékosok

A nemzeti csapat eddig kétnaponta játszotta mérkőzéseit, ám a németek vasárnapi legyőzése és a románok elleni, szerdai találkozó között több pihenésre van lehetőség. A programban hétfő délelőtt fakultatív konditermi edzés szerepelt, délután szintén szabadon választott városnézés következik. Kedden a taktikai felkészülés után ismét a sportcsarnokban gyakorol a keret.

Schatzl Nadine a kora délutáni sajtóbeszélgetésen elmondta, a románok számára hátrány lehet, hogy egymást követő két napon mérkőzést játszanak, hiszen kedden a spanyolok ellen lépnek pályára a középdöntőben.

“Számunkra az is fontos, hogy a holland-norvég meccsen mi fog történni. Hazudnék, ha azt mondanám, nem beszéltünk erről, ám én nem szeretek számolgatni. Elsősorban saját magunkra összpontosítunk, mert még van lehetőségünk egy jó helyezést elérni” – vélekedett a balszélső, akit az európai szövetség beválasztott a csoportkör válogatottjába.

Hozzátette, bíznak benne, hogy szerencséjük lesz, a norvégok pontot veszítenek, ők pedig nyernek, így ott lehetnek Párizsban.

A magyar együttes előbb 28-25-re kikapott az előző tornán ezüstérmes Hollandiától, majd Horvátországot 24-18-ra, Spanyolországot 32-26-ra legyőzte, így a montbéliard-i C csoport második helyén végzett. A középdöntő II. csoportjában előbb 38-25-re kikapott a címvédő Norvégiától, majd 26-25-re legyőzte Németországot, szerdán 18 órától pedig Romániával találkozik.

Az első két helyezett jut az elődöntőbe, a harmadik pedig az ötödik helyért játszhat, ugyancsak a francia fővárosban. A kontinenstorna győztese kijut a 2020-as tokiói olimpiára, és a további két dobogóshoz hasonlóan kvalifikál a jövő decemberi, kumamotói világbajnokságra.

Háfra Noémi, aki a vasárnapi találkozón a vége előtt nyolc másodperccel győztes gólt szerzett, elmondta, a norvégok elleni meccs jelentette a holtpontot a csapat számára.

“Az tényleg nagy pofon volt nekünk, onnan felállni bravúr volt” – nyilatkozta. A junior világbajnok balátlövő arról is beszélt, akkor is nyerni szeretnének a románok ellen, ha esetleg már nem lesz tétje a meccsnek, mert ez lelkileg is nagyon fontos nekik.

Schatzl Nadine a következő ellenfél 28 gólnál járó balátlövőjéről, Cristina Neaguról elmondta, mindenki tudja, hogy meghatározó játékosa a csapatnak.

“Ha semlegesíteni tudjuk, vagy nagyon kevés gólon tartjuk, az szerintem elveszi a többi román játékos önbizalmát is, hiszen mindenki vezérként tekint rá. Mellette is vannak kulcsjátékosok, de ha őt meg tudnánk állítani, azzal előrébb lennénk” – magyarázta.

A románok szövetségi kapitánya, Ambros Martín négy alkalommal nyert Bajnokok Ligáját a Győri Audi ETO együttesével. Háfra ennek kapcsán úgy fogalmazott, a spanyol edző bizonyára jól ismeri a magyar csapatot, sőt vannak korábbi játékosai is a keretben. Hozzátette, igyekeznek azokat a játékelemeket megtartani, amelyek eddig jól működtek, de valamivel meg is akarják lepni az ellenfelet, amely a videófelvételek alapján bizonyára alaposan felkészül majd a meccsre.

“Ha tudunk újítani, harcolni, küzdeni, akkor megszerezhetjük a két pontot” – szögezte le.

Schatzl kijelentette, az elmúlt hetekben csapatként előre tudtak lépni lelkileg, fejben és taktikailag is.

“Jó látni, hogy ennyire összekovácsolódtunk, és ennyire egységesek vagyunk. Már ez is nagy siker számunkra” – fogalmazott a Ferencváros balszélsője.

A keret éppen három hete, november 19. óta dolgozik együtt, akkor kezdődött a közös felkészülés, de Háfra elmondása szerint egyáltalán nem unják egymást a játékosok.

“Régóta együtt vagyunk már, de mindig feltaláljuk magunkat. Elmegyünk kártyázni, beszélgetünk, de néha csak fekszünk az ágyon, és némán nyomogatjuk a telefonunkat. Néha jó egy kicsit kikapcsolni, de egyre jobb az összhang a csapatban, egyre jobban összeszokunk, és megmutattuk, hogy csapatként tudunk küzdeni” – vélekedett.

Hangsúlyozta, mindig csak előretekintenek, sokat beszélgetnek, nem tartják magukban a problémáikat, nincs klikkesedés, és a csapatprogramokhoz Kim Rasmussen szövetségi kapitány is sokat hozzátesz.

– MTI –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA