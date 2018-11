Női kézilabda Eb – Az FTC holland beállója lemarad a tornáról

A holland szövetség honlapjának beszámolója szerint a tapasztalt játékos hátfájdalmak miatt nem csatlakozhat a válogatotthoz. Makacs sérülése miatt Snelder október közepe óta a Ferencvárosban sem léphetett pályára.

Az előző kontinenstornán ezüstérmes hollandok közül egy másik világklasszis beálló, Yvette Broch is hiányozni fog, a Győri Audi ETO KC játékosa ugyanis szünetelteti a pályafutását.

“Nagyon rossz, hogy most először Yvette-et és Danicket is nélkülöznünk kell. A világ legjobb beállói közé tartoznak, támadásban és védekezésben is nagyon fognak hiányozni” – mondta Helle Thomsen szövetségi kapitány.

Hozzátette, az irányító Maura Visser személyes okok miatt egyelőre nem csatlakozott a csapathoz.

A szakvezető hangsúlyozta, a tapasztalt játékosok hiányában a fiatalokkal a gyorsabb kézilabda elsajátítása a céljuk.

A holland válogatott jövő szombaton éppen a magyar csapattal játssza első mérkőzését az Európa-bajnokság C csoportjában, Montbéliard-ban.

– MTI –

