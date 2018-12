Női kézilabda Eb – A hollandoktól elszenvedett vereséggel kezdett a magyar válogatott

A két csapat 44. alkalommal találkozott egymással, a magyarok negyven győzelem mellett mindössze negyedszer kaptak ki.

Eredmény, csoportkör, 1. forduló, C csoport:

Hollandia-Magyarország 28-25 (11-11)

Montbéliard, 3500 néző, v.: Alpaidze, Berezkina (oroszok)

lövések/gólok: 47/28, illetve 43/25

gólok hétméteresből: 4/2, illetve 3/2

kiállítások: 10, illetve 10 perc

Magyarország:

Bíró – Lukács 3, Kovács A. 5, Kovacsics 3, Mészáros 1, Háfra 5, Schatzl 4, cserék: Planéta, Tóth G. 2, Pálos-Bognár, Tóvizi 1, Lakatos, Kazai 1, szövetségi kapitány: Kim Rasmussen

Az előző Európa-bajnokság ezüst-, illetve a tavalyi világbajnokság bronzérmesével a mostani torna selejtezősorozatában kétszer is találkozott a magyar válogatott idén márciusban: Győrben és Eindhovenben is egygólos vendégsiker született. Azóta a Győri Audi ETO beállója, Yvette Broch bejelentette, hogy szünetelteti a pályafutását, a Ferencváros beállója, Danick Snelder pedig sérülés miatt hiányzik a mostani holland keretből.

Schatzl Nadine szerezte a magyarok első és második gólját is, de a kettő között több mint hat perc telt el, mert a hollandok remekül védekeztek, és Tess Wester kapus is bravúrokat mutatott be. Bíró Blanka védéseire alapozva visszavette a vezetést a magyar válogatott (4-3), amelynek ekkor és a folytatásban is szinte minden gólért alaposan meg kellett küzdenie, mert nem működött olajozottan a támadójátéka.



A magyar válogatott a franciaországi női kézilabda Európa-bajnokság első fordulójában játszott Magyarország – Hollandia mérkőzés végén a montbéliard-i Axone Arenában december 1-jén. | Fotó: MTI/Kovács Tamás

A magyarok emberhátrányban is eredményesek voltak, később azonban Planéta Szimonetta hétméterest hibázott, Kiss Éva viszont kivédett egyet. A védekezés a belső posztokon ezúttal is hatékony volt, a csapat három találattal elhúzott (8-5), ám a technikai hibákat, labdaeladásokat kihasználva a hajrában felzárkózott, majd a szünet előtt egyenlített az ellenfél (11-11).

A huszadik percben a nyári debreceni junior világbajnokságon aranyérmes magyar válogatott csapatkapitánya, Lakatos Rita bemutatkozott a felnőtt nemzeti együttesben.

A második felvonás elején sem látszott változás a magyarok játékában, így ismét kétgólos hátrányba kerültek. Kim Rasmussen szövetségi kapitány kapust cserélt, és Bíró helyett Kiss Évát küldte pályára, majd a 41. percben időt kért, mert ebben az időszakban már a védekezés sem működött hatékonyan (15-18).

Háfra Noémi és Kovacsics Anikó vezérletével, illetve Kiss Éva újabb büntetővédésének köszönhetően sikerült az egyenlítés (22-22), ám emberelőnyben megint elléptek a hollandok. Tess Wester a hajrában több bravúrt is bemutatott a kapuban, társai pedig felszabadultan, lendületesen kézilabdáztak, és hét perc alatt egy 5-0-s sorozattal eldöntötték a meccset.

A hollandok legeredményesebb játékosa Lois Abbingh volt hat góllal, a meccs legjobbjának pedig a Győr irányítóját, Cornelia Nycke Grootot választották, aki háromszor talált be.

A kapusok közül Tess Wester 37 lövésből 12-t, Bíró Blanka 34-ből 11-et, Kiss Éva pedig hétből kettőt védett.

A magyar válogatott hétfőn 18 órától Horvátország ellen folytatja szereplését az Európa-bajnokság csoportkörében, majd szerdán 21 órától Spanyolországgal játszik. A négyesből az első három jut tovább a középdöntőbe.

később:

Spanyolország-Horvátország 18.00

további eredmény:

D csoport (Brest):

Németország-Norvégia 33-32 (15-16)

később:

Románia-Csehország 18.00

– MTI –

