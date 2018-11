Női kézi Eb: a szívük és az eszük legyen a helyén!

Megkezdődnek csütörtökön a női kézilabda Európa-bajnokság küzdelmei, melyben a magyar válogatott is érdekelt. Kim Rasmussen szövetségi kapitány tanítványai a C jelű csoportba kerültek a hollandokkal, a spanyolokkal és a horvátokkal. Mind a négy kvartettből az első három megy tovább a középdöntőbe. A mieink elsőként szombaton lépnek pályára, 15 órától Hollandia legjobbjaival csapnak össze.

A magyar keretből Hornyák Dóra, Szöllősi-Zácsik Szandra, Szucsánszki Zita és Szekeres Klára családalapítás, Kisfaludy Anett, Tomori Zsuzsanna és Klivinyi Kinga sérülés miatt hiányzik, Bódi Bernadett pedig ideiglenesen lemondta a szereplést. Ott lesz viszont Franciaországban két DVSC-s kézis is, Kovács Anna mellett az ifjú Tóvizi Petra is bizalmat kapott. Hét játékosnak is ez lesz az első felnőtt világversenye.

Múlt héten a Möbelringen Kupa elnevezésű felkészülési tornán vettek részt a mieink, akik az Európa-bajnok és házigazda Norvégiától 25–19-re, a világbajnok Franciaországtól 19–18-ra, majd Dániától 23–16-ra kaptak ki.

Nehéz lesz

– A Möbelringen Kupán már látszott egy-két pozitívum a csapat játékában, főként a védekezés terén, ezt kellene továbbvinni. Sok alapember nem lehet ott az Eb-n, ez nehezítette a szövetségi kapitány dolgát is. Ennek ellenére az alapelvárás, hogy vb-kijutást érő helyen végezzen az együttes, ami ha nehezen is, de úgy gondolom, teljesíthető cél.

A magyarok híresek a küzdeni tudásukról, most is erre lesz szükség, amennyiben a lányok szíve és esze a helyén lesz, szép eredményt érhetnek el.”

– Azt látni kell, hogy nagy lemaradásban vagyunk, sokszor át kellett alakítani a csapat szerkezetét, itt most inkább azon lesz a hangsúly a mi esetünkben, hogy mennyire tudnak a játékosok harcolni – mondta el véleményét lapunknak a DVSC egykori ikonikus játékosa, a 129-szeres válogatott Törökné Csapó Erika, aki szerint nagyon nehéz csoportba kerültek a magyarok, talán a horvátok ellen lehet esélyük. A korábbi klasszis balátlövő egyébként nem számít óriási meglepetésre a tornán, a skandináv hegemónia, úgy hiszi, továbbra is megmarad.

Nagy lehetőség

A sistergős bombáiról elhíresült Csapó a debreceni sportolókkal kapcsolatos elvárásairól is szót ejtett. – Tóvizi Petrától fiatalos, laza hozzáállást remélek, nagy lehetőség ez számára, döntő fontosságú, hogy ne görcsöljön rá az Eb-re, hanem élvezze. Kellemes meglepetése lehet a tornának. Kovács Anna kiforrott, rutinos játékos, akitől sokat várnak, főként támadásban. Sokszor láttam már, milyen jól lő, messziről is, bátran, vállalkozó szellemben kell majd játszania.

Csapó Erikát már a nyári, debreceni női junior világbajnokság idején is felkérte az M4 Sport szakkommentátornak, a csatorna pedig ezúttal is számít az utánpótlásedzőként tevékenykedő korábbi kiváló sportoló meglátásaira. – Nagy megtiszteltetés, hogy ismét gondoltak rám, a spanyolok elleni meccsünknél fogok segédkezni. Tetszik ez a feladatkör, ugyanakkor kihívásokkal teli is, de élvezem!

SZADÓ

A C jelű csoport meccsei (Montbéliard)

December 1., szombat 15 óra: Magyarország–Hollandia (Tv: M4 Sport)

December 1., szombat 18 óra: Spanyolország–Horvátország (Tv: Sport2)

December 3., hétfő 18 óra: Horvátország–Magyarország (Tv: M4 Sport)

December 3., hétfő 21 óra: Hollandia–Spanyolország (Tv: Sport2)

December 5., szerda 18 óra: Hollandia–Horvátország (Tv: Sport1)

December 5., szerda 21 óra: Magyarország–Spanyolország (Tv: M4 Sport)

