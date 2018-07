Női junior kézilabda-vb – Vb-döntőt játszhat a magyar csapat!

Őrület volt pénteken Debrecenben a 21. Női Junior Kézilabda Világbajnokság elődöntőjének kapcsán, ugyanis az esti Magyarország–Dél-Korea találkozóra az összes jegy elfogyott elővételben, vagyis már a kezdés előtt garantált volt a telt ház a Főnix Csarnokban.

Fotó: Derencsényi István

Golovin Vlagyimir tanítványai tehát két lépésre kerültek attól, hogy beteljesítsék leghőbb álmukat. Szerdán Románia ellen léptek pályára a lányaink a legjobb négy közé jutásért, és óriási hajszában, a második játékrész elején megindult magyar gépezet felőrölte az addig remekül játszó ellenfelét. A pénteki rivális az elődöntőért magabiztosan verte Dániát, mégpedig nagyon meggyőző teljesítménnyel, azaz erős dél-koreai gárdára számíthattak a mieink.

A kezdésre eldőlt, hogy a meccs győztese Norvégiával vívja a finálét, ugyanis az északiak délután 30–23-ra legyőzték Oroszországot.

Jobban kezdtünk

Tempósan indult a találkozó, az ázsiaiak szereztek vezetést, de Háfra bombájával az 5. percben már 4–2-re mi vezettünk. A 16. percben tudott fordítani Dél-Korea, Szong Hje Szu révén (6–7). Nagy csata dúlt a pályán, de Háfra még emberhátrányban is gólt tudott szerezni, ahogyan Kácsor is (10–8)! A félidő vége is a magyaroké volt, ezért 14–11-es előnnyel mehetett pihenni a hazai együttes.

Fotó: Derencsényi István

A második játékrész eleje sem volt kevésbé pozitív a mi szempontunkból, a 39. percben Tóvizi góljával már öttel mentünk (21–16).

Telt az idő, és a magyar válogatott továbbrobogott, a dél-koreaiak pedig sehogy sem tudtak közelebb férkőzni, sőt! A legvégére teljesen szétestek az ázsiaiak, a mieinket pedig az egekig repítette a fanatikus közönség biztatása.

A mérkőzés vége 30–25 lett, szombaton 20 órától Norvégia ellen az aranyéremért játszhatunk a Főnix Csarnokban!

HBN

Magyarország–Dél-Korea 30–25 (14–11)

Debrecen, Főnix Csarnok, 6000 néző. Vezette: Antics, Jakovljevics (szerbek)

Magyarország: HLOGYIK – FALUVÉGI 3, KLUJBER 6, Pásztor N. 2, LAKATOS R. 4, HÁFRA N. 7, Márton 1. Csere: BINÓ (kapus), KÁCSOR 3 (1), TÓVIZI 1, Szabó K., Fodor Cs. 1, KUTI 2. Edző: Golovin Vlagyimir.

Dél-Korea: Pak Dzso Un – SIN DA RE 4, MUN SZU HJON 4, Szong Hje Szu 4 (1), Kim Szo Ra 2, KIM JE DZSIN 6, Csung Je Jong 1. Csere: Kim Szu Jon, Dzsong Dzsin Hu (kapusok), Sin Dzsin Mi 3, Li Hjon Dzsu 1. Edző: Cso Han Dzsun

Eredmények alakulása: 4. perc: 3–1. 12. p.: 5–5. 21. p.: 11–8. 36. p.: 19–15. 46. p.: 24–21. 52. p.: 27–21. 57. p.: 30–24.

Kiállítások: 6, ill. 4 perc.

Hétméteresek: 1/1, ill. 4/1.

Golovin Vlagyimir: Nem volt egyszerű a mérkőzés, de erre számítottunk. Megoldottuk, örülök a győzelmünknek. Most az a legfontosabb, hogy minél előbb pihenni tudjunk a döntő előtt, és elvégezzük a megfelelő regenerációt.

