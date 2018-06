Női junior kézilabda-válogatott: hazai pályán a világbajnokság előtt

Edzőtábor után, nemzetközi felkészülési torna előtt áll a debreceni, U20-as kézilabda-világbajnokságra készülő női junior válogatott. Golovin Vlagyimir együttese ráadásul a vb helyszínén, a Főnix Csarnokban tréningezhet csütörtöktől szombatig bő két héttel a rajt előtt. De nem csak a körülmények, hanem az ellenfelek erőssége is rendben lesz. Ugyanis a holland és az ukrán válogatott mellett a tavaly a korosztályban Eb-győztes franciák is a Hajdúságba utaznak. A mieink csütörtökön az ukránokkal, pénteken a hollandokkal, zárásként pedig a franciákkal találkoznak. A válogatott bő keretét jelenleg tizennyolc játékos alkotja, köztük négy váci, három ferencvárosi és három debreceni fiatal is.

Csiszolják a gyakoroltakat

A szervezők csütörtökön egy beszélgetésre invitálták a sajtó képviselőit, ahol a Hajdú-bihari Naplónak Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány számolt be a felkészülésről és a várható esélyekről.

Ez egy felkészülési torna, amiből túl sok mindent nem lehet következtetni, hiszen nem tudjuk, hogy ki hol tart, milyen állapotban vannak az ellenfelek. Mindenki a világbajnokságra próbálja időzíteni a csúcsformát.”

– Itt van egy nagyon komoly holland és francia válogatott. Ezekre a napokra az a célunk, hogy a rendelkezésünkre álló időt minél jobban kihasználjuk, és kijavítsuk azokat a hibákat, amik kijönnek majd a találkozókon. Azért is jó, hogy a Főnixben gyakorolhatunk, mert a lányok szokják a csarnokot és a pályát, illetve az egész miliőt. Remélem, sok kézilabdabarát kilátogat és buzdítja majd a lányokat. Bár nem az eredmény a legfontosabb, azért megpróbáljuk majd a legszebb arcunkat mutatni annak érdekében, hogy kiszolgáljuk a közönséget.

Hazai környezetben

Debrecenből három játékos – Román Dorina, Pénzes Laura és Tóvizi Petra – is a keret tagja, utóbbi elmondása szerint már nagyon várja, hogy a debreceni közönség előtt kézilabdázzon.

A lányok már többször is mondták nekem, remélik, kijönnek a debreceni szurkolók, és olyan hangulatot csinálnak, mint a Loki meccsein, hiszen óriásit tud dobni rajtunk, ha halljuk, hogy buzdítanak bennünket.”

– Különleges ez számomra, hiszen nem csak hogy Magyarországon, hanem a szülővárosomban, Debrecenben vehetünk részt a világbajnokságon. A hazai pálya mindnyájunknak plusz energiát ad, amit megpróbálunk majd a javunkra fordítani. Van még mit csiszolnunk, próbáljuk összerakni a támadást és a védekezést. Jó úton haladunk, azon vagyunk, hogy majd a vb-n legyünk a legélesebbek. Dobogóra szeretnénk állni, ami reális elvárás, de persze akkor lennénk a legboldogabbak, ha megszereznénk az aranyérmet – bizakodott Tóvizi.

A háromnapos torna fontos állomása lehet a felkészülésnek, amely a jövő héten, Siófokon a szlovénok elleni dupla mérkőzéssel folytatódik. Majd a világbajnokság nyitómeccsét is a magyar csapat játssza, július 1-jén a brazilok korosztályos együttese ellen.

A négy-nemzet torna programja

Június 14., csütörtök:

17:30.: Magyarország–Ukrajna

20.: Franciaország–Hollandia

Június 15., péntek:

17.30.: Magyarország Hollandia

20.: Ukrajna–Franciaország

Június 16., szombat:

10.: Ukrajna–Hollandia

12.30.: Magyarország–Franciaország

A női junior válogatott kerete a négy nemzet-tornán:

Kapusok: Binó Boglárka (Győri ETO), Hlogyik Petra (MTK Budapest), Suba Sára (Vác)

Jobbszélsők: Faluvégi Dorottya (FTC), Kuti Bettina (MTK Budapest)

Jobbátlövők: Klujber Katrin (Dunaújvárosi KKA), Pénzes Laura (DVSC)

Irányítók: Lakatos Rita (Vác), Román Dorina (DVSC), Szabó Kitti (NEKA)

Beállók: Giricz Laura (Békéscsaba), Pásztor Noémi (Budaörs), Tóvizi Petra (DVSC)

Balátlövők: Hornyák Bernadett (Vác), Horváth Laura (NEKA), Kácsor Gréta (Vác)

Balszélsők: Fodor Csenge (Győri ETO), Márton Gréta (FTC)

