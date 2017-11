Női futsal Magyar Kupa: csak a HTE maradt állva

Három hajdú-bihari együttes, a HTE, a DEAC és az MVFC II. is harcba szállt a továbbjutásért a női futsal Magyar Kupa második fordulójában, azonban csak a böszörményiek kerültek be a legjobb nyolc közé.

Quirikó Vivien tanítványai idegenben, az Agenta Girls Szekszárd FC vendégeként léptek pályára. Ugyan már az első félidőben több helyzetet dolgozott ki a Böszörmény, a gól váratott magára. A szünet után Kota Gabriella szerzett vezetést a HTE csapatának, azonban egyenlítettek a hazaiak. A hajrában jött ismét Kota, és eldöntötte a mérkőzést. – Megérdemeltük a győzelmet, több helyzetet alakítottunk ki, mint az ellenfél. Ugyanakkor ebből csak kettőt tudtunk gólra váltani, a helyzetkihasználásunkon még mindig van mit javítani. Az első félidőben nehéz helyzetbe kerültünk a faultok miatt, de nem omlottunk össze. Gratulálok a csapatnak, a győzelemhez és a hozzáálláshoz is! – olvasható Quirikó Vivien nyilatkozata a hte.hajduboszormeny.hu-n.

A DEAC gólgazdag összecsapást játszott a Debreceni Egyetemi Sportcsarnokban: a Szolnok Fanatic SE volt a vendég. Ugyan Bornemissza Barbara révén a cívisvárosiak kerültek előnybe, ám ezután beindultak a szolnokiak is, a 13. percben már 4–1-re vezettek a Tisza-partiak, félidőben 3–5-öt mutatott az eredményjelző. A Szolnok fordulás után további két gólt rámolt be, és hiába talált be háromszor is a hajrában a DEAC, így is csak egy vállalható vereség lett a vége, 7–6-os sikerükkel a szolnokiak mentek tovább.

Nehéz indulatok nélkül nyilatkoznom. Eddigi leggyengébb játékunkat nyújtottuk, egy verhető ellenféllel szemben.”

– A meccs végére kezdtünk el úgy, abban a sebességben játszani, ahogy végig kellett volna. Adódtak helyzeteink a fordításra, legalábbis az egyenlítésre. Az, hogy a legvégén is százszázalékos helyzetet hagytunk ki, már kísért minket. Amit egyszerűen nem értek, hogy miért nem vagyunk képesek sprintben közlekedni a pályán. Olyan néha, mintha lebegnénk – értékelte a derbit Darányi Antal, a DEAC mestere a futsalhungary.hu részére.

Az újfaluiak a Brandmission-Artifex gárdáját fogadták a Pálfi István Rendezvénycsarnokban. Az első húsz perc nem hozott gólt, a második félidőben azonban kétszer is betaláltak a vendégek, ezzel eldöntve a találkozót.

HBN

A tények

Agenta Girls Szekszárd FC–HTE 1–2 (0–0)

Szekszárd Városi Sportcsarnok, vezette: Hartung V.

HTE: Torma L.- Tell Zs., Pádár A., Szekér A., Vígh R. Csere: Bokor A., Benkő M., Kota G., Nagy A., Farkas É., Szilágyi M. Edző: Quirikó Vivien

Gól: Buchmüller (34.). illetve Kota (32., 39.)

Debreceni EAC–Szolnok Fanatic SE 6–7 (3–5)

Debreceni Egyetemi Sportcsarnok, 80 néző, vezette: Erdélyi T.

DEAC: Katona B. – Dancs R., Balla A., Erdős E., Bornemissza B. Csere: Fekete G., Pócsik L., Tóth Zs., Vasvári D., Maries N., Böröczky Sz., Horváth R. Edző: Darányi Antal

Gól: Balla A. (35., 39., 40.), Bornemissza B. (4.), Pócsik L. (14.), Dancs R. (19.), illetve Vágó A. (10., 13., 23., 34.), Urbán V. (5., 15.), Nagy Z. (13.)

MVFC Berettyóújfalu II.–Brandmission-Artifex 0–2 (0–0)

Pálfi István Rendezvénycsarnok, vezette: Takács I.

MVFC II.: Tóth R. – Tóth N., Donkó Sz., Pozsgai K., Erős Zs. Csere: Kelemen A., Papp D. Edző: Trencsényi János

Gól: Szalkai K. (28.), Horváth H. (35.)

