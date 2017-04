Görbeházi KSE–Tiszacsegei VSE 5–1 (2–1)

100 néző. Vezette: Áncsán Gy. (Horváth G., Buczkó B.)

Görbeháza: Nagy Cs. – Siket Gy., Ronkovics T., Ilyés Z., Toronyai L., Varga B., Fábián Sz., Répási Sz., Pók D. (Tóth P.), Nyakas R. (Baranyi A.), Hajdú R. Edző: Szolnoki Attila.

Tiszacsege: Baranyi Cs. – Rézműves G., Zsiga P., Bay B., Répási Gy., Kovács A., Tamon R., Nagy Á., Laki T. (Kiss A.), Balogh A., Papp L. (Kecskés J.) Edző: Sallai Szabolcs.

Gól: Siket Gy., Fábián Sz., Nyakas R., Hajdú R. (2), illetve Nagy Á. Jók: Az egész csapat, Ilyés Z., Toronyai L. a mezőny legjobbjai, illetve Nagy Á., Balogh A. Ifi: 3–3.

Szolnoki Attila: – Jó iramú mérkőzésen remek felfogásban játszottunk, sok jó egyéni teljesítmény mellett. Rengeteg helyzetet dolgoztunk ki, amiből nagyobb arányú győzelmet is arathattunk volna, de ne legyünk telhetetlenek. Csapatomnak gratulálok a ragyogó győzelemhez és a mutatott teljesítményhez! További sok sikert kívánok a lelkes, fiatal, jó játékerőt képviselő Tiszacsegének! A játékvezetői hármasnak köszönöm a sportszerű ténykedést!

Sallai Szabolcs: – No para, lesz ez még jobb is. Ha türelmesek vagyunk egy-két év és lesz ez még fordítva is. Szerdán visszavágó!

Hajdúhadházi FK–Egyeki SBSE 5–1 (2–0)

100 néző. Vezette: Pósa Zs. (Jánvári M., Muszka Z.)

Hajdúhadház: Kiss L. – Rostás M., Lakatos L., Horváth A., Dancsi J.(Gábor L.), Veres S.(Fekete I.), Offra T.(Hadházi M.), Kiss Zs.(Kovács G.), Halder P.(Imre E.), Hadházi D., Szabó I.(Veres A.) Edző: Pintér István.

Egyek: Pap Z. – Környei M., Törő T., Lipták M.(Csala R.), Zsólyomi D., Kun R., Farkas Cs., Farkas L., Farkas Z., Szabó Cs.(Bóta N.), Len Á. Edző: Farkas Zoltán.

Gól: Horváth A. (2), Hadházi D., Halder P. (2), illetve Veres A. Jók: Senki. Ifi: 5–0.

Pintér István: – Később nyilatkozik.

Farkas Zoltán: – Szégyelljük magunkat az eredmény miatt! Úgy gondolom, nagyon nem tévedek, a leendő bajnoktól kaptunk ki, sajnos nagyon simán. Ilyen arányban is megérdemelten nyert a hazai csapat. Sajnos nagyon rossz felfogásban játszunk, mindenképpen változtatnunk kell!

Józsa SE–Nyíracsád Petőfi SE 5–1 (2–0)

50 néző. Vezette: Nagy L. (Forgács K., Csiszár K.)

Józsa: Szász B. – Szabó J., Ale M., Szilágyi I., Bazsó O., Nyerges D. (Iloczki Á.), Pál P., Papp R., Zombor S., Borbíró D., Brehószki B. (Bucskó I.) Edző: Szabó László.

Nyíracsád: Balogh J. – Keczán K., Tóth Á. (Balogh II. T.), Béres Cs., Bilda J., Csecsődi I., Gugg K., Dobrai G., Balogh L., Balogh I. T., Jakab N. Edző: Patalenszki József.

Gól: Nyerges D., Papp R. (2), Borbíró D., Brehószki B., illetve Balogh I. T. Jók: Ale M., Borbíró D., Papp R., Bazsó O., Pál P., illetve Senki. Ifi: 7–0.

Szabó László: – A mai mérkőzésen már egy fegyelmezettebb, elszántabb csapatot lehetett látni a pályán. A csapatjáték még hagy kívánni valót maga után, de biztató, hogy fejlődik, de bízom benne, hogy elérjük azt a szintet, amit a felkészülési meccseken tudtunk hozni. Bízom benne, hogy az a Nyíracsád, amelyik szebb jövőket is látott visszakerül méltó helyére.

Patalenszki József: – A szegény embert az ág is húzza.

Le-Petit-DSC–Létavértes SC ’97 1–6 (1–3)

50 néző. Vezette: Tatár I. (Darányi B., Dobi Zs.)

Debrecen: Nagy B. – Rózsa Zs. (Kovács K.), Csurgó Á., Molnár B., Bai G. (Nagy N.), Dobrán Cs., Frida Gy. (Taricska G.), Nagy Z., Tamás A., Kiss R., Fehér J. Edző: Nagy Róbert.

Létavértes: Fekete S. – Szabó Zs., Balogh J., Papp Z. (Tóth L.), Horváth Cs., Máté F., Vónya P. (Somlyai L.), Varga Gy., Bárány P., Demján J., Mázló D. Edző: Kontor Gábor.

Gól: Nagy N., illetve Mázló D. (2), Vónya P., Szabó Zs. (2), Horváth Cs. Jók: Frida Gy., Csurgó Á. Kiállítva: Demján J. Ifi: 8–1.

Nagy Róbert: – A múltheti jó teljesítményünk úgy látom tiszavirág életű volt. Kopp. Gratulálok az Ifi csapatomnak az ilyen arányban is megérdemelt győzelmükhöz! További sok sikert kívánok a Létavértes csapatának! A sérült játékosoknak mielőbbi felépülést!

Kontor Gábor: – Később nyilatkozik.

Bocskai SE Vámospércs–Nyírábrányi KSE 6–1 (4–0)

80 néző. Vezette: Németh M. (Tőkés R., Tóth T.)

Vámospércs: Kolompár J. – Vincze V., Kolompár K., Kolompár N., Balogh S., Tóth G. (Pólyik D.), Kolompár K. (Nánási D.), Kovács Gy., Károlyi A., Führer L. (Kiss T.), Kiss I. Edző: Oláh Sándor.

Nyírábrány: Fekete S. – Megyesán P., Fecskovics M., Tanka J., László R. (Szabó G.), Kiss G., Juhos Gy.(Küzmös Gy.), Horváth Á., Bara G., Szabó B., Rátonyi Zs. (Mezei L.) Edző: Tóth Csaba.

Gól: Károlyi A. (3), Kolompár K., Führer L., Kiss T., illetve Horváth Á. Jók: Senki. Ifi: 3–0.

Oláh Sándor: – Később nyilatkozik.

Tóth Csaba: – Sajnos a mai nap nem sikerült az elmúlt két fordulóban nyújtott lelkes, csupa szív játékot nyújtani, ezért már az első játékrészben minden eldőlt a hazaiak javára. A második játékrész már picit jobb volt, de akkor már nem volt igazi esélyünk.

