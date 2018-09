No para, jönnek még!

Ezen a ponton azonban többen elbizonytalanodnak, és óvatosan teszik fel a kérdést, hogy az előbbi beruházói lista vajon nem riasztja-e el a kisebb, kevésbé ismert, szerényebb eredményekkel bíró cégeket. Mások az újabb, több száz vagy több ezer munkahellyel kecsegtető vállalkozások idetelepülése miatt aggódnak: távol maradnak, mert már biztosan nem lesz elég munkaerő.

Ácsi! Ha így gondolkodtak volna Brnóban, Wroclawban, Celjében, vagy akár a hozzánk közel lévő, csupán 1300 lakosú Borson, akkor ott igen hamar megállt volna a fejlődés. Mert vegyük csak Bors példáját! Ipari park, néhány kisvállalkozóval. Majd 2005-ben berobbant a Celestica! Tavaly 1240 dolgozója volt. De nem ez a lényeg, hanem az, hogy további „nagyokat” vonzott. Így ma Bors ipari parkja több embernek ad munkát, mint a nagyváradi.

Meggyőződésem, Debrecen is a borsihoz hasonló lendületben van, úgyhogy kár aggódni! Ha Debrecen jó a BMW-nek, a Mercedesnek, akkor miért ne lenne jó további nagyoknak?! Ja, lesz-e munkaerő? – hallom a kétkedőket. Persze, hogy lesz, hiszen Debrecenen és 20 kilométeres vonzáskörzetén kívül is vannak munkát keresők. Sőt, ott vannak még csak igazán. És ezt nagyon jól tudják azok is, akik méricskélik a várost. A debreceni városvezetőség pedig tevékenységével jól „ágyaz meg” az újabb befektetőknek.

– Kovács Zsolt –

