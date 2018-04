Nívós nemzetközi díj a debreceni startup-cégnek

Debrecen – A debreceni Innonic Group nyerte a nemzeti fordulóját az European Business Award verseny The Business of the Year Award kategóriának – tudatta az Innonic, mely egy startup studio modellben működő csoport, főleg e-kereskedelmi megoldásokat szállít cégeknek. Vallja: Debrecenből is lehet nemzetközi céget építeni, megőrizve lokálpatrióta mivoltunkat.

Az European Business Award díjat 11 éve adják át, célja az európai kis- és középvállalkozások erősítése. A 2017/2018 évi felhívásban 110 ezer európai vállalkozást vettek figyelembe az induláskor, s közülük 2989 került be a 2. fordulóba. Ennek zárultával hirdették ki a 11 kategória győztesét országonként. Különböző kategóriákban lehet indulni, például kiemelkedő innováció, ügyfélélmény, társadalmi felelősségvállalás. Van három gyűjtőkategória is, árbevétel szerint (0–25 ezer euró, 25–150 ezer euró és 150 ezer euró fölött). Egyedüliként a cívisvárosból Magyarországról több száz cég indult, 90 jutott a 2. fordulóba, és 11 kategóriagyőztest választottak. Közülük az egyedüli debreceni cég az Innonic Group Zrt., mely az átfogó gyűjtőkategóriát nyerte meg, 0–25 ezer eurós bevétele alapján besorolva. A nemzeti győztesek még egyszer megmérkőznek egymással, hogy kiderüljön az európai fődíj nyertese. Ez Varsóban lesz, május 22–23-án. HBN VISSZA A KEZDŐOLDALRA