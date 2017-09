Nincs gonoszság, csak szeretethiány – tanévkezdés Debrecenben

Ez az üzenet hangzott el Kocsis Fülöp metropolita beszédében a vasárnap délelőtt az Attila téri Főszékesegyházban megtartott tanévnyitó püspöki liturgián. Az alkalomra megtelt a főszékesegyház, a vendégek között voltak nem görögkatolikus vallásúak is. A pedagógusok, a gyerekek és a hívek együtt imádkoztak a tanév sikereiért.

A szőlősgazda története

A mise elején két evangélium is elhangzott, a szőlőt ültető gazda története a diákkórus előadásában, utána Kocsis Fülöp metropolita szólt az egybegyűltekhez. Emlékeztette a hallgatóságot, hogy szeptember 3-a X. Piusz pápa napja, ő alapította meg a hajdúdorogi egyházmegyét, majd az egyházfő a szőlősgazda történetére tért rá: egy ember szőlőt ültetett, azt bekerítette, a művelésre munkásokat fogadott, akik aztán a gazda fiát is megölték, amikor termésért ment. – Szörnyű, de ma is igaz történet, amiben a gazda maga az Isten, a kert a világ, ahol élünk, a munkások pedig mi magunk vagyunk, akik sokszor elfordulunk Isten küldötteitől, ellenkezőjét tesszük annak, amit Isten kíván. Isten fia azért halt meg, mert elfordultunk tőle. Nagypéntek után viszont jön a feltámadás. Isten soha nem a rosszról beszél, hanem ezen keresztül sugárzik át a szeretete. A Sátán mutat rá az ember gonoszságára, hitványságára. Sötétség nem létezik, csak fény hiánya, mint ahogy gonoszság sincs, csupán a szeretet hiánya. Töltsük meg fénnyel a mai szeretethiányos világunkat, mégpedig úgy, hogy saját életünkben, önmagunkban és környezetünkben tegyük azt. Ezt várja tőlünk Isten.

© Fotó: Derencsényi István

Gyarapodni szeretetben

A tanévkezdéssel kapcsolatban Kocsis Fülöp elmondta, hogy egyháza iskoláiban a legtöbbet akarja nyújtani, hogy gyarapodjanak szeretetben a diákok. Ez a legfontosabb feladatuk. – Olvassunk a világban, és közben vegyük észre, hogy Isten szeret bennünket – tette hozzá.

A Liturgia végén a gyermekek tanévkezdő áldásban részesültek, majd szeretetvendégséggel zárult a délelőtt.

HBN–KZS

